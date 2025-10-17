BATMAN (AA) - İlçenin önemli tarım ürünleri arasında yer alan Kozluk domatesi, 2023 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret olarak tescil edildi.

Kozluk'un yüksek kesimlerindeki 14 köyde, 600 dönüm arazide yetiştirilen domates, büyüklüğü, aroması ve kokusuyla hem göze hem de damaklara hitap ediyor.

Ağustos ayında başladıkları domates hasadını ekim ayının sonuna kadar sürdüren çiftçiler, ev ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra geri kalan domatesi çevre il ve ilçelerde satıyor.

Geleneksel yöntemlerle üretiliyor

Kozluk Kaymakamı Ümit Fırat Böçkün, AA muhabirine, tescilli Kozluk domatesinde hasadın devam ettiğini söyledi.

İlçenin kuzey kesimlerinde bulunan 14 köyde yaklaşık 600 dönüm arazide domates yetiştirildiğini belirten Böçkün, şöyle konuştu:

'Kozluk domatesinin kendine has özellikleri bulunmakta ve özellikle iri olmasıyla ön planda. Domatesimiz 600 ile 800 gram arasında değişen ağırlığa sahip ve uygun şartlarda 2 kilograma kadar da üretiliyor. Yıllık ortalama 1500 tonluk bir üretim gerçekleştiriliyor. Kozluk domatesimiz kendine has iri ve dilimli yapısının yanı sıra alt kısmında mühür şeklinde bir özelliğe sahip olarak diğer domateslerden ayrılmaktadır.'

Domates üretiminin ata tohumu kullanılarak ve geleneksel yöntemlerle yapıldığını dile getiren Böçkün, bu sayede ürünün veriminin de güzel olduğunu ifade etti.

Kozluk domatesinin tohumunun da tescillenmesi isteniyor

Tarım ve Orman İl Müdürü Necdet Tuncer, domatesin tohumunu da tescillemek istediklerini belirtti.

Ata tohumunun tescillenmesi durumunda ekim alanının da genişleyeceğini belirten Tuncer, şunları kaydetti:

'Tohumun tescillenmesi halinde, sertifikalı tohum olarak ve daha geniş alanlarda desteklenecek şekilde üretimine imkan sağlayacağız. Çiftçimiz fidesini kendisi üretiyor. Biz çiftçimizden tohum alarak daha standart, kaliteli ve fazla miktarda fidesini üretip kendilerine teslim etmekle ilgili çalışmalar yürütüyoruz.'

Ekim ve hasat süresini uzatmak için seracılık projesi geliştirmeyi de planladıklarını ifade eden Tuncer, bu sayede üretimin daha erken dönemde yapılabileceğini dile getirdi.

İlçeye bağlı Gümüşörgü köyünde yaşayan Mehmet Katan ise 5-6 dönüm alanda domates ürettiğini, üretimini dedelerinden gördüğü şekilde sürdürdüğünü kaydetti.

Ata tohumu kullanarak domates yetiştirdiklerini söyleyen Katan, 'Toprağımız güzel. Çocukluğumuzdan beri aynı tohumu kullanıyoruz. Kimyasal gübre kullanmıyoruz. Domatesleri doğal hayvan gübresiyle yetiştiriyoruz. Domatesi kurutanlar, konserve yapanlar var. Günlük olarak sofrada da tüketiliyor.' diye konuştu.

Muhabir: İbrahim Toprak,Şahin Seçen