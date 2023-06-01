İSTANBUL AA- Kutsal yolculuktaki hacı adayları seyahatleri sırasında hac eğitimi ve diğer özel içeriklere THY'nin Planet adlı uçak içi eğlence sisteminden erişebilecek.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Sahih bir inanca ve güzel ahlaka sahip nesillerin yetişmesi için gayret gösteriyoruz
THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Hac seyahatini gerçekleştiren misafirlerimize kutsal yolculukları sırasında, Planet uçak içi eğlence platformumuzda yer alan Kur'an-ı Kerim İslam & Hayat kategorisinde seçtiğimiz içeriklerimizle eşlik etmekten mutluluk duyuyoruz." ifadesi kullanıldı.