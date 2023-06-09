Edirne

Prof. Dr. Aybeke, Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında Edirne Çevre Gönüllüleri Derneğince Sarayiçi'nde düzenlenen programda, tıbbi aromatik bitkilerle ilgili sunum yaptı.

Tıbbi aromatik bitkilerin ilaç sanayi ve kozmetik sektöründe ham madde olarak kullanıldığını belirten Aybeke, bitkilerden elde edilen yağ, çay ve türevlerine vatandaşların rağbet gösterdiğine dikkati çekti.

Aybeke, tıbbi aromatik bitkilerin pek çok faydası olduğunu ancak kontrolsüz ve bilinçsiz kullanımın sağlık sorunlarına neden olabildiğini ifade etti.

Bu bitkilerden elde edilen yağların ve diğer ürünlerin dikkatli kullanılması gerektiğini vurgulayan Aybeke, "Aromatik yağlar, yoğunluğu olan yağlardır. Bu yağlar çok dikkatli kullanılmalıdır. Gelişigüzel kullanıldığında tehlikelidir. Aktardan küçük şişelerde alınan yağlar çok kuvvetli esans yağlardır. Kullanırken damlalık vasıtasıyla önerilen miktarda kullanılması gerekir. Aksi takdirde cilt ve sağlık sorunlarına yol açabilir." dedi.

AA