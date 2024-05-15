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Düzenleme kapsamında şeftaliyle ilgili standart değişikliği ve yıllar içinde ihracatta yaşanan artış çerçevesinde tebliğde değişiklikler yapılarak, nektarin ve brokoli de denetim kapsamına alındı.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan "yaş çay alım fiyatı" açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan "yaş çay alım fiyatı" açıklaması

Yurt dışı pazarlarda Türk malı imajının güçlendirilmesi ve katma değerli ihracatın artırılması amacıyla yaş meyve ve sebze dahil geleneksel tarım ürünlerine yönelik ticari kalite denetimi yapılıyor.

Ticaret Bakanlığı nca hazırlanan "Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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