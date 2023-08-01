Haber: Damla Oya Erman

Video yayınlama platformu Pazartesi günü duyurduğu yeni gönderi formatıyla, "yaratıcıların fikirlerini paylaşma ve yaratıcılıklarını ifade etme seçeneklerini genişletiyoruz" dedi.

Şirketin açıklamasında, "metin gönderileriyle, TikTok'taki herkes için içerik oluşturma sınırlarını genişletiyoruz ve yorumlarda, başlıklarda ve videolarda gördüğümüz yazılı yaratıcılığı parlaması için ayrılmış bir alan sunuyoruz" denildi.

Artık kullanıcılar "hikayeler, şiirler, tarifler ve diğer yazılı içerikleri" paylaşabilir ve ses, çıkartmalar ve arka plan renkleri ekleyerek özelleştirebilirler.

TikTok'taki metin gönderileri, diğer hesapları etiketleyip, trend olan konularla ilgili etiketler eklemeye izin vererek X platformuna doğrudan bir meydan okuma sunuyor.

Çin'in ByteDance şirketi tarafından sahip olunan TikTok'un bu yeni hamlesi, Elon Musk'ın X'i ele geçirmesinin ardından, platformda büyük çaplı işten çıkarmalar, reklam gelirinde büyük düşüş ve tartışmalı doğrulama politikasındaki değişikliklerle sonuçlanan bir dizi zorluğa neden olabilir.

Bu ayın başlarında, Facebook'un ana şirketi Meta, rakip bir sosyal medya sitesi olan Threads'i başlattı. Threads, ilk haftasında 100 milyondan fazla kullanıcı kaydı elde etti. Elon Musk Pazartesi günü Twitter'ı X olarak yeniden markalaştırdı ve platforma yeni bir web sitesi alanı ve logo verdi.