Haber: Damla Oya Erman

Araştırmacılar fiziksel egzersizde "zamanlamanın önemli olabileceği" sonucuna vardılar.

“Bu çalışmada, Tip 2 diyabetli yetişkinlerin, öğleden sonra en aktif olduklarında kan şekeri kontrolünde en büyük iyileşmeyi gösterdik” diyen Massachusetts Brigham ve Women’s Hospital'dan Uyku ve Dolaşım Bozuklukları Bölümü'nden yazar Dr. Jingyi Qian açıklamasında anlattı.

“Fiziksel aktivitenin faydalı olduğunu biliyorduk, ancak çalışmamızın eklediği şey, aktivitenin zamanlamasının da önemli olabileceği yeni bir anlayış” ekledi Qian.

Brigham ve Joslin Diyabet Merkezi'nden bir araştırmacı ekibi, Tip 2 diyabet teşhisi konmuş ve kilolu olan 2,400'den fazla kişinin verilerini inceledi ve fiziksel aktivitelerini ölçmek için bir bel kaydedici cihaz kullandılar - titreşimi veya hareketin ivmesini ölçen bir şey.

Çalışmanın ilk yılından gelen verileri inceleyen araştırmacılar, öğleden sonra “orta şiddetli-şiddetli” fiziksel aktivite yapanların, kan glukoz seviyelerinde en büyük azalmayı gösterdiğini buldular.

Harvard Halk Sağlığı Okulu'na göre, “orta” aktivite örnekleri arasında hızlı yürüyüş, güç çim biçme ve rekreasyon amaçlı badminton oynama yer alırken, “şiddetli” aktivite, yürüyüş, hızlı koşu, basketbol veya futbol oyunu veya bisiklete binme gibi şeyleri içeriyor.

Çalışmanın dördüncü yılından gelen verileri inceleyen ekip, öğleden sonra egzersiz yapanların kan glukoz seviyelerinde azalmayı sürdürdüğünü ve glikoz düşürücü diyabet ilaçlarını bırakma olasılığının en yüksek olduğunu buldu.

Tip 2 diyabet, en yaygın diyabet türüdür ve vücut insüline dirençli hale geldiğinde veya yeterli miktarda insülin yapmadığında meydana gelir, Dünya Sağlık Örgütü'ne göre.

Genellikle yetişkinlerde bulunan tip 2 diyabet, yaşlılık, obezite, aile öyküsü, fiziksel hareketsizlik ve ırk/etnisite ile ilişkilidir.

Diyabeti olan insanlar sinir hasarı, görme ve işitme problemleri, böbrek hastalığı, kalp hastalığı ve erken ölüm gibi komplikasyon riski altındadır.

Çalışmanın yazarları, gözlemsel çalışmanın sınırlamaları olduğunu, çünkü uyku veya diyeti ölçmediğini belirtti.

“Zamanlamanın önemli olabileceğini” söyleyen yazar Dr. Roeland Middelbeek, Joslin Diyabet Merkezi'nde yardımcı araştırmacı olarak dedi ki: “Bundan sonra, hastalara daha kişisel önerilerde bulunmak için daha fazla veri ve deneysel kanıtımız olabilir.”

Diabetes UK'deki Araştırma İletişim Başkanı Dr. Lucy Chambers, çalışma hakkında şunları söyledi: “Tip 2 diyabetli kişilerin düzenli şekilde fiziksel olarak aktif olmaları, kan şeker seviyelerini yönetmelerine ve kalp hastalığı ve böbrek yetmezliği gibi ciddi diyabetle ilişkili komplikasyonlar riskini azaltmalarına yardımcı olabilir, ayrıca genel sağlık durumlarını iyileştirebilir.

Çalışmada yer almayan Chambers, insanların mümkün olduğunca egzersiz yapmaları gerektiğinin altını çizdi.

Bu yeni araştırma, Tip 2 diyabetli insanların orta şiddetli-şiddetli düzeyde düzenli fiziksel aktivite yapmasının, ister sabah, öğlen, öğleden sonra veya akşam olsun, ortalama kan şeker seviyeleri ile ilişkili olduğunu buldu. Öğleden sonra yapılan egzersiz, en büyük faydalarla ilişkilendirildi, ancak bunun nedenleri belirsiz ve egzersiz için en uygun zamanlarla ilgili mevcut kanıtlar karışıktır.

“Tip 2 diyabetiniz varsa, en önemli şey, uzun vadeli rutininize dahil edebileceğiniz ve keyif alabileceğiniz bir egzersiz bulmaktır - işe gitmeden önce, öğle arasında veya akşamları olabilir,” dedi.