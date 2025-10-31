ANKARA (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre adaylar, 10 Kasım'a kadar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin 'https://ais.osym.gov.tr' internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.

15 Aralık'ta düzenlenecek sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye ÖSYM'nin internet adresinden ulaşılabilecek.

Muhabir: Hüseyin Cem Dağıstanlı