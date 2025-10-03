İSTANBUL (AA) - Filmlerin yapım süreçlerinden unutulmaz sahnelerine her bir detayın işlendiği sergi, Cameron'ın hayal gücünü ve sanat yolculuğunu gözler önüne seriyor.

Serginin küratörlüğünü Avatar Alliance Foundation Kreatif Direktörü Kim Butts üstlenirken mimar Helga Faletti de mimari ve yerleştirme danışmanı olarak projeye katkı sağlıyor.

Avatar Alliance Foundation işbirliğinde tasarlanan ve kürasyonu yapılan, Cameron'un özel arşivinden seçilmiş çizim, eskiz, sahne objesi, kostüm ve fotoğraf gibi 300'den fazla orijinal eser ile 60'a yakın nadir yapıtın bir araya geldiği sergi, ziyaretçileri beş ana tema etrafında kurgulanmış bir yolculuğa çıkarıyor.

'Eserleri aracılığıyla ilhamı aktarmaya çalıştım'

Kim Butts, sergiye ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, 'James Cameron's Deepsea Challenge' projesinde de usta yönetmenle birlikte çalıştıklarını söyledi.

Sergide James Cameron'ın çalışmalarından ilginç temalar görülebileceğine işaret eden Butts, 'Bu sergiyi oluştururken İstanbul'daki izleyiciyi de düşündüm. Ancak bütün olarak baktığınızda sergi aslında aynı, sadece yeniden tasarlanmış bir versiyon gibi. İstanbul Sinema Müzesi için sergiyi hazırlarken sadece sanatçılara ve sinemacılara değil, öğretmenlere, ebeveynlere de ilham vermeyi amaçladık. Türk insanıyla çalışmayı sevdiğim noktalardan biri, çalışırken hissettiğim neşe. Ben de Cameron'ın eserleri aracılığıyla bu neşeyi, sürprizi ve ilhamı aktarmaya çalıştım.' dedi.

James Cameron'ın projenin tüm sürecine dahil olduğunu aktaran Butts, şu bilgileri verdi:

'Technoir kitabı için tüm çizimleri bir araya getirdiğimde dedim ki, bu sanat eseri ve onu nasıl bir araya getirdiğim hakkında konuşabileceğim birkaç saatin var mı? 8,5 saatlik bir Zoom görüşmesi yaptık. O Yeni Zelanda'da, ben Kaliforniya'daydım. Benim için saat sabahın 3'üydü. Bana hikaye üstüne hikaye anlattı. Sergide göreceğiniz şeyler, James Cameron'ın sesinden o sırada ne yaptığından, o sanat eserinin onun için ne anlama geldiğinden bahsediyor.'

'Kendi denizaltısını inşa edip Mariana Çukuru'na indi'

Kim Butts, Cameron için iki sergi hazırladıklarının altını çizerek 'Biri, onun derin deniz araştırmaları ve teknik çalışmaları üzerineydi. Cameron kendi denizaltısını inşa edip, Mariana Çukuru'na da indi. Bu sergi 8 yıl boyunca dünyanın farklı yerlerinde gezdi. Diğer sergi ise tamamen yaratıcı yönüne odaklanıyor. Bir yanda teknik, bir yanda yaratıcı taraf var. Elbette teknik kısım da yaratıcı, ama burada farklı unsurların hepsini bir arada kucaklayabilen bir zihinden bahsediyoruz.' ifadelerini kullandı.

Serginin Cameron'ın basit kalem kağıt çizimlerinden 'Avatar' gibi önemli filmlere uzanan yolculuğunu gözler önüne sererek sürekli yaratma fikrini pekiştirdiğini, ilham olduğunu vurgulayan Butts, İstanbul Kültür Yolu Festivaliyle açılan serginin, şehrin sanatsal etkinlikleriyle bütünleştirildiğini belirtti.

'Çok yoğun ve uzun bir süreçti'

İstanbul Sinema Müzesi Direktörü Emre Oskay da serginin Avrupa'da birçok ülkede çok ilgi çektiğini belirterek 'Bütün filmlerini izlemiş ve çok beğenmiş olduğum için ben de hemen koşup Amerika'ya gittim. Sonrasında James Cameron'la toplantı yaptık. Kendimizi ifade ettik. 'Biz bu sergiyi neden yapmak istiyoruz? Türkiye'de nasıl bir potansiyel var? Türkiye'de yaşayan ve Türkiye'yi ziyaret eden insanların bu sergiyi görebilecekleri bir olanak, bir şans tanır mısınız?' diye kendilerinden talepte bulunduk. Çok yoğun ve uzun bir süreçti. Çok şey öğrendik kendilerinden.' diye konuştu.

Sergiye paralel düzenlenen atölye çalışmalarına da önem verdiklerini söyleyen Oskay, şöyle devam etti:

'James Cameron'ın geldiği, başladığı yer bir kalem ve kağıt. Fikirlerini kağıda döküp, o kağıttakileri sonra masallaştırıp, hayallerini insanlara gösterip, bunu filmleştirmek için süren bir yolculuk. Biz de aynı süreci burada nasıl deneyimlettirebiliriz misafirlerimize, bunun için yoğun bir çaba harcıyoruz. Her ay 2 tane etkinliğimiz olacak. Storyboard etkinliğinden tutun, Avatar'la ilgili eğitimler, workshoplara kadar birçok organizasyonumuz olacak.'

Serginin özellikle genç nesillere ilham verecek şekilde yapılandırıldığına işaret eden Oskay, hızla değişen medya ortamında sinemanın yalnızca bir eğlence aracı değil aynı zamanda toplumsal ve kültürel bir anlatı aracı olduğunu da sözlerine ekledi.

Emre Oskay, James Cameron'un sinemaya getirdiği dönüştürücü yaklaşımı merkeze alan sergiyle sinema kültürünün bugünü ve yarını üzerine düşünsel bir alan oluşturulmasının da amaçlandığını dile getirdi.

Sergi kapsamında Atlas Sineması'nda James Cameron'ın film gösterimleri, söyleşiler, film analizi, storyboard ve plastik makyaj gibi atölye çalışmaları da yapılacak.

Muhabir: Özlem Limon