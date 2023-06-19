Tokat'ta öğle saatlerinde başlayan ve yaklaşık 20 dakika süren sağanak şehrin ana caddelerinde su birikintileri oluşturdu.

Gaziosmanpaşa Bulvarı üzerinde araçlar, biriken su nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Tokat Belediyesine bağlı ekipler, sağanak sonrasında il genelinde temizlik çalışmasına başladı.

Yeşilyurt ilçesinde de sağanağın ardından dolu yağdı.

Su baskınlarının yaşandığı ilçede dolu yağışı sonrası ekili tarım alanları zarar gördü.

İş yerlerini su basan esnaf, kendi imkanlarıyla suyu tahliye ederken, araçlar yollarda mahsur kaldı.

Belediye ekipleri tıkanan mazgallara müdahale ederek suyun akışını hızlandırmaya çalıştı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede görülmemiş bir dolu yağışı yaşadıklarını ifade etti.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Allah çiftçilerimizin yardımcısı olsun. İlçe merkezimizde yollarımız haricinde bir sıkıntı yaşamadık sadece birkaç hanemizde su baskını ihbarı aldık. Ekiplerimiz orada ve müdahale ediyoruz. Köylerde özellikle çiftçilerimizin büyük hasar aldığını düşünüyoruz çünkü, böyle bir dolu yağışını ömrü hayatımızda görmedik. Cenabı Allah böyle bir felaketi bizlere daha yaşatmaz inşallah, vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum."

AA