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Müslüman ülkelerden insan hakları örgütlerinin Tokyo'daki temsilcilikleri ve üyeleri, başkentin Çiyoda bölgesindeki Jingu Dori Park'ta bir araya geldi.

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