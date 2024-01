Haber: Damla Oya Erman

Köydeki Homeishuya adlı dükkânın sahibi Yuri Koshimizu, özel bir kutunun neden tavana asılı olduğunu açıklarken gülümsüyor. Bu kutu, yuvalarının üzerinden düşen kuş pisliklerini yakalamak için asılmış - zira Japonya'da kırlar şans getirdiğine inanılır.

Tomonoura, 1,400 yılı aşkın bir süredir Seto İç Denizi kıyısında öne çıkan bir konumda bulunuyor. Modernleşmiş liman kasabalarının aksine, bu köy Edo Dönemi'ne ait tarihi mimarisi ile öne çıkıyor. Ayrıca, doğa ve sanayi yokluğu, Tomonoura'nın Tokyo ve Kyoto gibi popüler destinasyonlardaki kalabalıklardan uzak, huzurlu bir sığınak olmasını sağlamış.

Tomonoura, Marvel'in "The Wolverine" filminin çekildiği mekan olarak biliniyor ve aynı zamanda Hayao Miyazaki'nin "Ponyo on the Cliff by the Sea" animasyonunun ilham kaynağı olmuş. Ancak yabancı ziyaretçiler için hala keşfedilmemiş bir yer olma özelliğini koruyor.

Köye ulaşmak oldukça kolay, Fukuyama İstasyonu'ndan 30 dakikalık bir otobüs yolculuğu ile erişilebiliyor. Ardından, bu tarihî bölgeyi keşfetmek için sadece iki ayaklığınızı kullanmanız gerekiyor.

Tomonoura, Setonaikai Ulusal Parkı'nın bir parçası ve 1934 yılında Japonya'nın ilk ulusal parklarından biri olarak kuruldu. Seto İç Denizi'nin tamamını ve Honshu, Shikoku ve Kyushu'nun ana adalarının kıyılarını kapsayan bu korunan alan, 3,000'in üzerinde çoğunlukla yerleşilmemiş adayı içerir.

Köy, gelgit bekleyen limanıyla ünlüdür. Doğu ve batıdan gelen akıntıların birleştiği bir yarımadada bulunan Tomonoura, tarihi kaynaklarda 600 ile 750 yılları arasında geçtiği bilinen sekiz tanka şiirinde adı geçen eski bir yerleşim yeridir.

Köyde gezinmek için kullanılan ana yol, dağlarla çevrili bir tarafta ve denizle diğer tarafta olan, genellikle ana bir yol gibi görünmeyen bir yoldur. Köy hayatı burada tam anlamıyla sergilenir; insanlar köpeklerini gezdirir, balıkçı tekneleri gelip gider, bir adam kamyonunun arkasından deniz ürünleri satışı yapar.

Tomonoura'nın (Tomo olarak da bilinir) sokakları nostaljik bir atmosfere sahiptir. Hirai Shoten gibi dükkanlar, ahşap raflarında ekmek, bulaşık deterjanı ve diğer günlük ihtiyaçları sergiler, ancak önünde bulunan Japon feneri, uzmanlık alanlarının oden olduğunu duyurur.

Köydeki tarihi sitelerin İngilizce haritası, iki düzineyi aşkın tapınak ve mabedi içerir. Ancak Burial Mound for the Severed Head of Yamanaka Shikanosuke gibi ilginç duraklar da vardır. Bu mekan, efendisinin öldürülmesinin ardından bir ordu toplamaya çalışan sadık bir hizmetçinin kafasının gömüldüğü yerdir.

Edo Dönemi, Tomonoura'da bol miktarda hikaye sunar. Bu döneme ait birçok binadan biri olan Fukuzenji Tapınağı, deniz manzaralı bir uçurumda yer alan geleneksel Japon tarzında bir resepsiyon salonu olan Taichoro ile ünlüdür.

Tomonoura'nın diğer ünlü endüstrisi, gemi bekleyen limanlar nedeniyle metal işçiliğidir. Gemi bekleyen gelgitlerin gemilere ihtiyaç duyduğu demirbaşlar ve çiviler nedeniyle, yaklaşık 10 şirket bu endüstride faaliyet göstermeye devam etmektedir.

Tomonoura'da konaklama seçenekleri arasında deniz kenarındaki oteller bulunmaktadır. Ofutei, çatısında açık hava bir banyo içeren öne çıkanlardan biridir.

Eğer zamanınız varsa, Heisei Iroha Maru feribotu ile Sensui Adası'na gitmek de önerilir. Adadaki plaj ve "Hayat Algınızın Buradan Değişeceği Yer" anlamına gelen Jinseikan Ga Kawaru Yado Koko Kara adlı otel için zaman ayırmak, bu güzel bölgenin tadını çıkarmak için harika bir fırsattır.

Bir başka değerli gezi noktası ise Tomo'dan 4 kilometre (2.5 mil) uzaklıkta bulunan Abuto Kannon'dur. Denizin üzerinde kayalık bir uçurumda yer alan bu kırmızı renkli tapınak, sığ bir geçiş ve güvenli bir doğum ile ilgili dileklerde bulunan denizcileri ve hamile kadınları çeker. Bu alanda görebileceğiniz ilginç bir manzara, minnettar anneler tarafından bırakılan el yapımı pirinç dolu meme modelleridir.

Tomonoura'nın yakınında bir diğer gezilecek yer ise Shinshoji Zen Müzesi ve Bahçeleri'dir. Tomonoura veya Fukuyama İstasyonu'ndan 25 dakikalık bir taksi yolculuğu mesafesinde bulunan bu Rinzai okulu tapınağı, etkileyici Sevgi Kalbinin Bahçesi'nde dolaşmanızı davet eder. Bu bahçe, yosun kaplı tepecikler, kaya kütükleri, cüce çam ağaçları ve şelalelerle dolu sembollerle doludur.

Shinshoji, aynı zamanda çay evleri, keşişlere geleneksel olarak sunulan bir udon öğle yemeği, bir hamam, zazen (oturarak meditasyon), sütra kopyalama ve Hakuin'in (1686-1769) Zen sanatının kapsamlı bir koleksiyonunu içerir.

2016 yılında heykeltıraş Kohei Nawa ve mimari ekip SANDWICH'in işbirliğiyle tasarlanan KOHTEI, yavaşça oynayan ışıklar eşliğinde dalgalanan su görüntülerine sahip çağdaş bir Zen sanat enstalasyonu için bir tiyatro olarak hizmet verir.

Ziyaretçiler, birkaç saat boyunca kalabilir veya bir veya iki günlük daha derinlemesine Zen deneyimleri için kaydolabilirler. Tomonoura, sadece Japonya'nın değil, dünya çapında ender bulunan sakin ve tarihî bir cennet olarak konumunu koruyor.