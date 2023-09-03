TOPKAPI SARAYI CCTV OTOMASYONUNDA KULLANILMAK ÜZERE KAMERA ALIMI

TEKNİK UYGULAMA DAİRE BAŞKANLIĞI CUMHURBAŞKANLIĞI MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI



TOPKAPI SARAYI CCTV OTOMASYONUNDA KULLANILMAK ÜZERE KAMERA ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/851748

1-İdarenin a) Adı : TEKNİK UYGULAMA DAİRE BAŞKANLIĞI CUMHURBAŞKANLIĞI MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI b) Adresi : Vişnezade Mahallesi Dolmabahçe Caddesi 34347 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 2122369000 - ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : TOPKAPI SARAYI CCTV OTOMASYONUNDA KULLANILMAK ÜZERE KAMERA ALIMI b) Niteliği, türü ve miktarı : 300 Adet güvenlik kameraları

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : TOPKAPI SARAYI ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme İmzalanmasından itibaren 20(yirmi) takvim günüdür. d) İşe başlama tarihi : Sözleşme İmzalanmasından itibaren



3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 29.09.2023 - 11:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOLMABAHÇE SARAYI KIZLARAĞASI BİNASI BEŞİKTAŞ İSTANBUL



4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler. 4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler: İstekliler, VMS’in kurulum ve satış sonrası servis hizmetlerini kapsayan, istekli adına düzenlenmiş, kurumumuza ve bu ihaleye hitaben düzenlenen yetki belgesini teklif ekinde sunacaktır. 4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları: -Teklif edilen aktif cihazlara ait, teknik özelliklerini belirten kataloglarını ve yabancı dilde olan kataloglar için Türkçeye çevrilmiş katalog kopyalarını, yeminli tercüman tarafından çevirisi yapılmış ve noter onaylı olarak ihale aşamasında teklif dosyalarına ekleyeceklerdir. Verilen kataloglarda teklif edilen ürünlerden başka ürünler de varsa Firma teklif ettiği ürünü işaretleyeceklerdir. Teklif dosyasında sunulan kamera katalogları için teknik şartnamedeki ilgili bende karşılık gelen bent numarasını katalog üzerinde belirtilecektir.

İstekliler, bu teknik şartnamenin tüm maddelerine sırasıyla, herhangi bir maddeyi atlamadan cevap vereceklerdir. Ve şartname cevapları belgesi, teklif dosyası ile birlikte idareye teslim edilecektir. Cevaplar, teknik şartnamenin maddeleri ile aynı sırada olacak, eksik ve cevapsız madde bırakılmayacaktır. Cihazlara ait teknik özelliklerin maddeleri için şartnamedeki değerler ile karşılaştırmalı farkları ya da ortak noktaları detaylıca yazılacaktır. Diğer maddelerin (genel hususlar, garanti, yapılacak işler listesi vs.) altına ‘Okundu, anlaşıldı, kabul edilmiştir.’ şeklinde cevap verilmesi yeterli olacaktır. 4.3.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler: Belge Adı Açıklama teknik şartnameye cevap İstekliler, bu teknik şartnamenin tüm maddelerine sırasıyla, herhangi bir maddeyi atlamadan cevap vereceklerdir. marka model listesi İstekliler, şartnameye bahse konu donanımlar ve yazılımlar için teklif ettikleri ürünlerin marka ve modelini açık bir şekilde belirtecekleri marka model listesini ihale aşamasında teklif dosyasında idareye sunacaklardır. Katalog Teklif edilen aktif cihazlara ait, teknik özelliklerini belirten kataloglarını ve yabancı dilde olan kataloglar için Türkçeye çevrilmiş katalog kopyalarını, yeminli tercüman tarafından çevirisi yapılmış ve noter onaylı olarak ihale aşamasında teklif dosyalarına ekleyeceklerdir. yetki belgesi İstekliler, VMS’in kurulum ve satış sonrası servis hizmetlerini kapsayan, istekli adına düzenlenmiş, kurumumuza ve bu ihaleye hitaben düzenlenen yetki belgesini teklif ekinde sunacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.

Kamera Güvenlik Sistemleri Kurulum ve Temini ile ilgili Özel veya Resmi Kurumlarda Kurulumu Tamamlanmış ve Çalışır Durumda Örnek uygulamalar benzer iş olarak kabul edilecektir.



5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.



7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.



14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.



