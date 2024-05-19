Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Bisiklet Federasyonunun desteğiyle "Gelecek İçin Pedal Çevir" sloganıyla düzenlenen festival çerçevesinde Adapazarı ilçesindeki Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nden başlayan yarışlara, 14 takımdan 73 sporcu katıldı.

Yarış öncesi bisikletlerinin son kontrolünü yapan sporcular, start verilmesiyle 136,4 kilometrelik Kaynarca etabında dereceye girebilmek için yarıştı.

Yarışları Çinli Lyu Xianjing birinci, Sakarya Büyükşehir Belediyespor'dan Burak Abay ikinci, Spor Toto Spor Kulübünden Serdar Anıl Depe üçüncü sırada bitirdi.

Dereceye girenlere ödülleri, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Yolları Yapım, Bakım Onarım ve İşletim Şube Müdürü Mehmet Yücel İnce tarafından törenle verildi.

Sakarya Bike Fest, bu akşam elit kadınlar, elit erkekler ve junior erkekler kategorilerinde yapılacak MTB Night Cup yarışıyla devam edecek. Elit kadınlar ve junior erkekler 28,1 kilometre, elit erkekler ise 37,1 kilometrelik parkurda yarışacak.

Tour of Sakarya'nın 137,5 kilometrelik üçüncü ve son etabı ise yarın gerçekleştirilecek.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'ndeki etkinliklerle kutlanacak. Müzik grubu İkilem, vereceği konserle 19 Mayıs coşkusuna ortak olacak.