Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Toyota; tarihinde, mali yılın ilk yarısı kabul edilen Nisan-Eylül'de, hem üretim hem satış verilerinde 5 milyon sınırını ilk kez aştı.

Sıfır emisyon modellerin sayısının artmasıyla firmanın, küresel bazda tam elektrikli araç satışları 7 kat artarak 58 bin 984'e çıktı.

Hazine ve Maliye Bakanlığının 2024 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

Hazine ve Maliye Bakanlığının 2024 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

Ülke içi satışlar yüzde 33,8 artışla 790 bin 168'e çıkarken, deniz aşırı satışlar ise yüzde 5,5 artışla 4,38 milyona yükseldi.

6 ayda küresel bazda 5,17 milyon adet araç satışı yapan Toyota, böylelikle şimdiye kadarki en yüksek satışını gerçekleştirdi.

Buna göre firmanın küresel araç üretimi, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12,8 artışla 5,06 milyona yükseldi.

Toyota açıklamasına göre Japon üretici, Nisan-Eylül 2023'te, son 4 yılın en başarılı üretim verilerine ulaştı.

Yarı iletken tedarikindeki yeniden toparlanmalar sonrası otomobil üreticileri, üretim ve satışlarına ivme kazandırıyor.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.