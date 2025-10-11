TRABZON (AA) - Trabzon ekibi, Süper Lig'in yanı sıra yıldızlar ve gençler kategorilerindeki oyuncuların forma giydiği takım ile 1. Lig'de de mücadele ediyor.

Yaklaşık 100 kişilik sporcu havuzu olan kulübün, bu sene çeşitli yaş kategorilerindeki 14 oyuncusu milli takımlara seçildi.

U18 Milli Takımı ve Trabzon Büyükşehir Belediyespor'un başantrenörü Selim Karaağaçlı, AA muhabirine, 19 yaş ortalamasıyla Süper Lig'in en genç takımı olduklarını söyledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde kentte güzel bir hentbol iklimi oluşturulduğunu belirten Karaağaçlı, 'Öncelikle Süper Lig'de 19 yaş ortalamasıyla oynayan bir takımımız var. Bu 5 yıllık süreç içerisinde altyapılar küçükler, yıldızlar, gençlerde her kategoride çeşitli yıllarda Türkiye şampiyonlukları yaşadık.' dedi.

Karaağaçlı, geçen yıl yıldızlarda Türkiye ikincisi, gençlerde ise Türkiye şampiyonu olduklarını dile getirerek, 'Bütün kategorilerde Türkiye finallerine gidiyoruz. Süper Lig'de de kendi öz kaynaklarımızla geçen yıl sezonu 5. bitirdik. Bu yıl da yine aynı kotalarda yer almak için uğraşıyoruz.' ifadesini kullandı.

Skorlardan ve sonuçlardan bağımsız olarak gençleri hentbola kazandırmaya çalıştıklarının altını çizen Karaağaçlı, neredeyse hiç transfer yapmadıklarını, sporcuların tamamına yakınını temel eğitimden başlayarak kendilerinin yetiştirdiğini vurguladı.

'Üst düzey liglerde ülkemizi temsil etmeleri için uğraşıyoruz'

Takımlarında yaklaşık 100 sporcuya hitap ettiklerini ifade eden Karaağaçlı, şöyle devam etti:

'A takımda 20 sporcumuz var. İki sporcumuz üniversite eğitimiyle ilgili Trabzon'da oldukları için bizimle. Hedefimiz, sporcularımızın hedeflerini daha da büyütüp özellikle İskandinav ülkeleri, Almanya, İspanya gibi üst düzey liglerde ülkemizi temsil etmeleri. Özellikle yabancı dil eğitimi konusunda teşvik ediyoruz. Bireysel antrenör desteğiyle özellikle yurt dışında oyuncularımızın performans gücünü artırırsak, takımlarımızın performansını da artıracağımızı düşünüyoruz. Tabii ki hedefimiz sporcu havuzunu büyütüp organizasyonu güçlü kılabilmek.'

Genç takım olmalarının kendileri için avantaj olduğuna değinen Karaağaçlı, 'Sporcularımızın yaşlarından çok neler yaptığı bizim için önemli. U20 Milli Takımı'nda kadromuzdan 4 oyuncu bulunuyor, U18'de 4, daha önce 2 oyuncumuzda A Milli Takım kampına gidip geniş kadrolarında yer aldı. U16'da 6 oyuncumuz var. Yani ortalama her yıl 14 sporcumuzu milli takım havuzunda ülke hentboluna katkı verirken sunmaya çalışıyoruz.' diye konuştu.

'Hedefimiz Avrupa biletini almak'

Bu yıl lige istedikleri başlangıcı yapamadıklarını hatırlatan Karaağaçlı, daha iyi duruma geleceklerine inandıklarını belirtti.

Karaağaçlı, Avrupa'da da mücadele etmek istediklerine işaret ederek, 'Süper Lig'de geçen yıl kıl payı kaçırdığımız Avrupa biletini bu yıl almak istiyoruz. Amacımız, oyuncuları kendi imkanlarımızla, sadece öz kaynaklarımızla Avrupa arenasında seyredebilmek. Bunun için de daha fazla çalışmamız lazım. Bir iki aksaklık yaşadık ama tabii ki hedefimiz Avrupa biletini almak. Çalışmalara bu yönde devam edeceğiz.' değerlendirmesinde bulundu.

Takımın 19 yaşındaki milli sporcusu Yunus Emre Topsakal ise takımın kendi içerisindeki uyumunun çok iyi olduğunu söyledi.

Topsakal, kendisi gibi birçok oyuncunun altyapıdan yetiştiğini belirterek, 'Hedefimiz bu sene Avrupa'ya gitmek. U16'dan beri milli takımdayım. U18, U20 ve bir defa da A Milli Takım'da yer aldım. Hedefim Avrupa kulüplerine gitmek ve A Milli Takım'da yer almak.' dedi.

Muhabir: Enes Sansar