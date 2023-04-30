İSTANBUL- İstanbul’da ikamet eden hemşehrilerimizin kurdukları sivil toplum kuruluşlarının üst kuruluşu olan Trabzon Dernekler Federasyonu tarafından yaptırılan Trabzon Evi bugün büyük katılımla hizmete açıldı.

Açılış töreninde konuşan Federasyon Başkanı İsmail Şatıroğlu, “Yaptığımız yatırım vizyon, ideal ve emek isteyen bir yatırım. Yaptık, çünkü yapabileceğimize inandık.” dedi.

EMEĞİNİZE SAĞLIK

“İnsan olur kalır eseri, eşek ölür kalır semeri” sözüyle açılış konuşmasına başlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakikaten başından itibaren büyük bir özveriyle, büyük bir ihtimamla hem şehrimize hem İstanbul’umuza yakışır güzel bir Trabzon evi yaptınız. Katkı koyan, gayret gösteren, emek veren, en ufak fikir yürüten, inşaatından işçisine kadar emek gösterip maddi yardımda bulunan manevi olarak destek olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Herkes için Allah razı olsun diyoruz ve büyük bir alkış istiyorıuz” şeklinde konuştu.

Trabzon Evi’nin bodrum katında mescid, kütüphane ve okuma odası, zemin katında yöresel ürün satış yeri ve kafe restoran, birinci katında 80 kişilik toplantı salonu ve yönetim odaları, üçüncü ve dördüncü katlarında çok amaçlı etkinlik salonları, üst katında da 200 kişilik bir salon ve mutfak bulunuyor

HABER: BÜLENT ÇAMCI