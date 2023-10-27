Trabzon
Abdullah Avcı'nın 2020-2021 sezonunun 9. haftasında göreve geldiği bordo-mavili takım, bugüne dek İstanbul temsilcileriyle 31 karşılaşma oynadı.
Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 16 galibiyet, 9 beraberlik, 6 yenilgi yaşadı.
Deplasmanda üç yenilgi
Trabzonspor, Avcı yönetiminde İstanbul takımları karşısında deplasmanda 16 maçta 10 galibiyet, üçer beraberlik ve mağlubiyetle sahadan ayrıldı.
Bordo-mavililer, söz konusu yenilgileri şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunun son haftasında Medipol Başakşehir (1-3), geçen sezon VavaCars Fatih Karagümrük (1-4) ve Galatasaray (1-2) karşısında yaşadı.
Büyük maçlarda yenilmedi
Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev yaptığı dönemde üç büyük rakibi karşısında deplasman maçlarında sadece 1 kez mağlup oldu.
Bordo-mavililer; Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı toplam 7 karşılaşmada üçer galibiyet ve 3 beraberlikle 1 mağlubiyet yaşadı.
Trabzonspor'un 31 karşılaşması
Trabzonspor'un İstanbul takımlarıyla teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde oynadığı 31 karşılaşmada aldığı sonuçlar şöyle:
|Sezon
|Maç
|Sonuç
|2020-2021
|Trabzonspor-Galatasaray
|0-2
|2020-2021
|K.Gümrük-Trabzonspor
|1-2
|2020-2021
|Beşiktaş-Trabzonspor
|1-2
|2020-2021
|M.Başakşehir-Trabzonspor
|0-1
|2020-2021
|Trabzonspor-Fenerbahçe
|0-1
|2020-2021
|Kasımpaşa-Trabzonspor
|1-2
|2020-2021
|Galatasaray-Trabzonspor
|1-1
|2020-2021
|Trabzonspor-K.Gümrük
|2-0
|2021-2022
|Trabzonspor-Galatasaray
|2-2
|2021-2022
|Kasımpaşa-Trabzonspor
|0-1
|2021-2022
|Trabzonspor-Fenerbahçe
|3-1
|2021-2022
|Beşiktaş-Trabzonspor
|1-2
|2021-2022
|K.Gümrük-Trabzonspor
|0-2
|2021-2022
|Trabzonspor-M.Başakşehir
|0-0
|2021-2022
|Galatasaray-Trabzonspor
|1-2
|2021-2022
|Trabzonspor-Kasımpaşa
|1-0
|2021-2022
|Fenerbahçe-Trabzonspor
|1-1
|2021-2022
|Trabzonspor-Beşiktaş
|1-1
|2021-2022
|Trabzonspor-Karagümrük
|1-1
|2021-2022
|M.Başakşehir-Trabzonspor
|3-1
|2022-2023
|İstanbulspor-Trabzonspor
|0-2
|2022-2023
|Trabzonspor-Galatasaray
|0-0
|2022-2023
|Ümraniyespor-Trabzonspor
|0-1
|2022-2023
|Trabzonspor-Kasımpaşa
|0-0
|2022-2023
|Beşiktaş-Trabzonspor
|2-2
|2022-2023
|Trabzonspor-Fenerbahçe
|2-0
|2022-2023
|Karagümrük-Trabzonspor
|4-1
|2022-2023
|Trabzonspor-M.Başakşehir
|1-0
|2022-2023
|Trabzonspor-İstanbulspor
|4-0
|2022-2023
|Galatasaray-Trabzonspor
|2-1
|2022-2023
|Trabzonspor-H.K. Ümraniyespor
|1-2