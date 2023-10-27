Trabzon

Abdullah Avcı'nın 2020-2021 sezonunun 9. haftasında göreve geldiği bordo-mavili takım, bugüne dek İstanbul temsilcileriyle 31 karşılaşma oynadı.

Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 16 galibiyet, 9 beraberlik, 6 yenilgi yaşadı.

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Deplasmanda üç yenilgi

Trabzonspor, Avcı yönetiminde İstanbul takımları karşısında deplasmanda 16 maçta 10 galibiyet, üçer beraberlik ve mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Bordo-mavililer, söz konusu yenilgileri şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunun son haftasında Medipol Başakşehir (1-3), geçen sezon VavaCars Fatih Karagümrük (1-4) ve Galatasaray (1-2) karşısında yaşadı.

Büyük maçlarda yenilmedi

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev yaptığı dönemde üç büyük rakibi karşısında deplasman maçlarında sadece 1 kez mağlup oldu.

Bordo-mavililer; Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı toplam 7 karşılaşmada üçer galibiyet ve 3 beraberlikle 1 mağlubiyet yaşadı.

Trabzonspor'un 31 karşılaşması

Trabzonspor'un İstanbul takımlarıyla teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde oynadığı 31 karşılaşmada aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon Maç Sonuç
2020-2021 Trabzonspor-Galatasaray 0-2
2020-2021 K.Gümrük-Trabzonspor 1-2
2020-2021 Beşiktaş-Trabzonspor 1-2
2020-2021 M.Başakşehir-Trabzonspor 0-1
2020-2021 Trabzonspor-Fenerbahçe 0-1
2020-2021 Kasımpaşa-Trabzonspor 1-2
2020-2021 Galatasaray-Trabzonspor 1-1
2020-2021 Trabzonspor-K.Gümrük 2-0
2021-2022 Trabzonspor-Galatasaray 2-2
2021-2022 Kasımpaşa-Trabzonspor 0-1
2021-2022 Trabzonspor-Fenerbahçe 3-1
2021-2022 Beşiktaş-Trabzonspor 1-2
2021-2022 K.Gümrük-Trabzonspor 0-2
2021-2022 Trabzonspor-M.Başakşehir 0-0
2021-2022 Galatasaray-Trabzonspor 1-2
2021-2022 Trabzonspor-Kasımpaşa 1-0
2021-2022 Fenerbahçe-Trabzonspor 1-1
2021-2022 Trabzonspor-Beşiktaş 1-1
2021-2022 Trabzonspor-Karagümrük 1-1
2021-2022 M.Başakşehir-Trabzonspor 3-1
2022-2023 İstanbulspor-Trabzonspor 0-2
2022-2023 Trabzonspor-Galatasaray 0-0
2022-2023 Ümraniyespor-Trabzonspor 0-1
2022-2023 Trabzonspor-Kasımpaşa 0-0
2022-2023 Beşiktaş-Trabzonspor 2-2
2022-2023 Trabzonspor-Fenerbahçe 2-0
2022-2023 Karagümrük-Trabzonspor 4-1
2022-2023 Trabzonspor-M.Başakşehir 1-0
2022-2023 Trabzonspor-İstanbulspor 4-0
2022-2023 Galatasaray-Trabzonspor 2-1
2022-2023 Trabzonspor-H.K. Ümraniyespor 1-2
Kaynak: AA