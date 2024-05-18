Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında RAMS Başakşehir ile Trabzonspor, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaştı.

İlk yarı

10. dakikada Başakşehir gole çok yaklaştı. Mendy'nin kaptırdığı top Piatek'te kaldı. Bu futbolcu ceza sahasına hareketlenen Berkay Özcan'ı gördü. Berkay'ın Uğurcan'ın üzerinden aşırttığı meşin yuvarlağı, Denswil son anda çizgiden çıkardı.

31. dakikada Deniz Türüç'ün soldan kullandığı korner atışında Duarte, kafayla topu kale sahası önüne ortaladı. Bu noktada topu kontrol eden Davidson düzeltip vurmak istedi ancak meşin yuvarlağı ıska geçince net bir fırsattan yararlanamadı.

35. dakikada Ömer Ali'nin sektirdiği top Edin Visca'da kaldı. Bu futbolcu sağ çaprazdan ceza sahasına girer girmez sert vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla direğin üzerinden auta çıktı.

45. dakikada Trabzonspor etkili geldi. Bardhi'nin sağdan ortasında, kaleci Muhammed Şengezer'in uzaklaştırmak istediği top Fountas'ta kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazından sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.

45+2. dakikada Trabzonspor 1-0 geçti. Edin Visca'nın aşırtma pasında sağdan ceza sahasına giren Meunier, arka direğe hareketlenen Onuachu'ya ortaladı. Kale sahası önünde yükselen bu futbolcu, kafayla topu filelere yolladı.

Trabzonspor, maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarı

73. dakikada sağ kanatta topla buluşan Kemen'in kale sahasına gönderdiği ortada, Piatek kayarak vuruşunu yaptı ancak kaleci Uğurcan son anda topu çıkartarak gole engel oldu.

74. dakikada Trabzonspor savunmasının uzaklaştırmak istediği top, Figueiredo'da kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası dışından sert şutunda, savunmadan seken top direkten dönüp Uğurcan'a çarparak kornere gitti.

75. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Bardhi, savunmanın arkasına sarkan Fountas'ı pasını aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan bu futbolcu, son anda Muhammed Şengezer'in müdahalesiyle net bir fırsattan yararlanamadı.

87. dakikada sağ kanatta topla buluşan Figueiredo, ceza sahası dışındaki Aleksic'e pasını aktardı. Bu futbolcunun uzaktan sert şutunda top direğin hemen yanından auta çıktı.

Mücadele Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.