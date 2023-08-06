Trabzon

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda teknik direktör Nenad Bjelica'nın, Gençlik Geliştirme Direktörü İlker Erdem'den altyapıdaki mevcut durum ve yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldığı belirtildi.

Bjelica'nın en yakın zamanda ekibiyle akademiyi ziyaret edeceği aktarılarak, "Gençlik Geliştirme Direktörümüz İlker Erdem tarafından teknik direktörümüz Bjelica'ya üzerinde isminin yazılı olduğu plaket takdim edilirken, toplantı toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu." denildi.

AA