TRABZON (AA) - Batagov, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında ikas Eyüpspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdüren bordo-mavili takımın antrenmanı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ukraynalı oyuncu, öne geçtikleri maçları kazanamama sorununu teknik direktör Fatih Tekke'nin göreve gelmesinden sonra gidermelerine ilişkin soru üzerine, 'Bu durumu değiştirebildiğimiz için mutluyuz. Hocamız birçok şeyi değiştirdi. Biz değişenler konusunda hocamıza yardım etmeye çalışıyoruz. O da bize yardım etmeye çalışıyor. Beraber iyi iş çıkardığımızı düşünüyorum. Daha fazla maç kazanıyoruz, daha iyi oyun ortaya koymaya başladık. Bunu tersine çevirdiğimiz için mutluyuz.' diye konuştu.

Batagov, Trabzonspor'a ilk geldiğinde zor zamanlar yaşadığına işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

'İlk etapta çok fazla oynama şansı bulamadım. Daha sonra şans bana geldi. Oynama fırsatı buldum. Oynadığımda 1-2 ay zaman süresinde daha iyi oyun ortaya koydum. Yavaş yavaş alışıyorsunuz. Yurt dışında ilk defa oynadığım bir tecrübe oldu. Ülkenizde oynamıyorsunuz, farklı atmosferde oynuyorsunuz. Benim adıma zamana ihtiyacım olan dönemdi. Şu anda iyi gidiyor. İyi gidişin olması, oynadığım futbolun Trabzonsporlu taraftarları mutlu etmesi beni de ayrıca mutlu ediyor.'

Transferlerde önemli kulüplerle adının anılması üzerine Batagov, 'Transferle ilgili şunu ifade edebilirim. Sadece ben şu anda sahaya, Trabzonspor'a odaklanmış durumdayım. Başka bir takım ve lige gitmek gibi opsiyon ve düşüncem yok. Sadece işime, Trabzonspor için elimden gelenin en iyisini yapmaya odaklanmış durumdayım. Burada olmaktan mutluyum.' değerlendirmesinde bulundu.

'Savic ile beraber oynadığımız için mutluyum'

Batagov, savunmada görev yaptığı deneyimli oyuncu Savic'in kendisine çok yardımcı olduğunu belirterek, 'Kaptan Savic bana yardımcı oluyor, tecrübeli bir oyuncu. Beni de gelişimim yönünde destekleyen bir oyuncu. Gelişim sağladıysam, bunda onun da katkısı gerçekten çok büyük. Yanımda öyle bir oyuncu oynadığı için beraber aynı takımda oynadığımız için mutluyum.' ifadelerini kullandı.

Çok fazla taktiksel çalışma yaptıklarını dile getiren Ukraynalı futbolcu, şöyle devam etti:

'Bu çalışmaların çoğu birbirinden farklı. Farklı taktiksel anlayışlarını tanıma ve bunlar üzerine çalışma imkanı buluyoruz. Neredeyse her zaman önde baskı üzerine çalışıyoruz. Bu bir savunma oyuncusu için kolay değil çünkü önde baskı yaptığınızda arkanızda tam bir yarı saha bulunuyor. Türkiye'de hücum oyuncularının genellikle hızlı ve üst seviyede oyuncular olduğunu düşündüğünüzde çok kolay değil. Ama kolay olmayanı oynamak sizi geliştiriyor. Ben de bu sayede kendimi geliştirebildiğimi hissediyorum. Top ile kendimi rahat hissediyorum. Oyun kurulumunda takıma katkı sağlamak istiyorum. Takımın goller bulabilmesinde de katkı yapmaya çalışıyorum. Hocamızın bu tarzının bana katkısı büyük oluyor.'

'Sıralamada gayet iyi noktadayız'

Batagov, Trabzonspor'un ligdeki konumundan memnun olduklarını belirterek, 'Şu an puan sıralaması olarak gayet iyi noktadayız. Bunun sezon sonuna kadar böyle devam etmesini umuyorum. Biz maç maç bakıyoruz, her karşılaşmada en iyi performansımızı sergileyip sezon sonunda daha da üst sıralarda en iyi yerlerde olmak istiyoruz. Taraftarlarımız şunu bilmeli, biz hem onlar hem de bu şehir için sahaya çıktığımızda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz.' diye konuştu.

Takım içinde iyi bir hava olduğunu dile getiren Batagov, 'Herkesin birbirleriyle ilişkileri gayet iyi durumda. Sikan, Zubkov gibi kendi ülkemden iki oyuncuyla aynı takımdayım. Buradaki rahatlığım, uyum hissetmem adına onların payı iyi oluyor. Takım içinde gayet iyi bir hava var. Sikan ve Zubkov gibi iki oyuncunun yanımda olması avantaj.' ifadelerini kullandı.

Batagov, takım arkadaşı Paul Onuachu için de şu değerlendirmelerde bulundu:

'Bir savunma oyuncusu olarak Paul gibi birine karşı oynamanın ne kadar zor olduğunu biliyorum. Uzun boylu, güçlü ve her pozisyonda mücadeleyi vermeye çalışan bir oyuncu. Bu sezon da çok gol attı. Böyle santrforlara karşı oynamak her zaman zordur ama ben şanslıyım. Şundan da mutluluk duyuyorum iyi ki Paul bizim takımımızda ve onunla rakip olmadım.'

Muhabir: Selçuk Kılıç