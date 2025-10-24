EDIRNE (AA) - Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen Trakya Keşif Fest'te stant açan öğrenciler, teknolojik çalışmalarını katılımcılara tanıttı.

TEKNOFEST 2024'te Roket Yarışması Orta İrtifa Kategorisi'nde ikincilik elde eden roketi tanıtan genç mühendisler, yeni hedeflerini anlattı.

'Kendimizi her geçen gün geliştiriyoruz'

Takım kaptanı Kıvanç Kafran, roketi uzun bir AR-GE çalışmasıyla tasarladıklarını söyledi.

Roketin TEKNOFEST'te fırlatma, uçuş ve geri dönüş performanslarıyla jüriden yüksek not aldığını belirten Kafran, 2 bin 930 metre irtifaya ulaşma başarısı elde ettiklerini dile getirdi.

Takım olarak katıldıkları yarışmalarda birinciliği hedeflediklerini vurgulayan Kafran, şunları kaydetti:

'Kendimizi her geçen gün geliştiriyoruz. Roketimizi daha yüksek irtifaya fırlatmak için çabalıyoruz. Böylece ülkemizin milli teknoloji hamlesine katkıda bulunmak istiyoruz. Roketimiz 2,7 metre uzunluğunda yerli teknolojik aksamlarla donatılmış durumda. En verimli uçuşu sağlayacak çalışmaları yapıyoruz. Hedefimiz, daha yukarıya çıkmak.'

Kafran, takım olarak geliştirdikleri roketlere kuşlardan esinlenerek isimler verdiklerini sözlerine ekledi.

Muhabir: Gökhan Zobar