Edirne

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, AA muhabirine, kent genelinde sağanağın görüldüğünü, 11 köyde ise dolunun etkili olduğunu söyledi.

Zarar gören tarlalarda hasar tespit çalışmaları yapıldığını belirten Arabacı, "Tüm üreticilerimize geçmiş olsun. Dolu nedeniyle buğday, arpa, ayçiçeği, kanola ve mısır ekili arazilerde hasar oluştu. Hasar oranı dolunun şiddetine göre değişiyor." dedi.

Arabacı, arpa ve buğday hasadına bazı bölgelerde ara verildiğini ifade etti.

Yoğun yağış alan bölgelerde tarlalara girilemediğini dile getiren Arabacı, "Şu an için büyük bir sorun yok. Yağışların kesilmesi ve tarlaların kurumasıyla birlikte çiftçilerimiz tarlalara girerek ürünlerini hasat edecek. Havanın açması ve hasat için uygun ortamın oluşması bekleniyor. Tüm üreticilerimize bol ve bereketli bir hasat dönemi diliyorum." diye konuştu.

"Bazı tarlalara yağıştan dolayı girilemiyor"

Tekirdağ Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı da yağış nedeniyle arpa hasadına ara verildiğini söyledi.

Saygı, yağış nedeniyle bazı bölgelerde dane kayıplarının yaşanabileceğine dikkat çekti.

Hasat için üreticilerin tarlaların kurumasını beklediğini anlatan Saygı, "Bazı tarlalara yağıştan dolayı girilemiyor. Birkaç gün içerisinde de o tarlalarda hasat tekrardan başlayacaktır. Bu tür sağanak yağışlar, buğdayda renk değişimine neden olur. Bunun haricinde bitkinin yatmasıyla birlikte hasat zamanı uzar. Bu da yüksek oranda dane kayıplarına neden olur." diye konuştu.

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan ise şu ana kadar yağışların ekine zarar vermediğini ancak devam etmesi halinde dane kayıplarına neden olabileceği görüşünü paylaştı.

AA