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Aksel Ceylan, Prof. Dr. Nazlı Eda Noyan, Çağrı Odabaşı, Merve Erbilgiç, Begüm Köse, Erdoğan Karayel, Can Arkun ve Uğur Altın'ın da aralarında bulunduğu, alanında başarılı illüstrasyon sanatçıları yer aldığı projede 800 eser satışta olacak.

İSTANBUL AA- Trendyol'dan yapılan açıklamaya göre, GLOBART iş birliğinde "Sanat İyileştirir" projeleri kapsamında hazırlanan illüstrasyon seçkisi satışa sunulacak.

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