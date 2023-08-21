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90+8. dakikada Fenerbahçe 2-0 öne geçti. İrfan Can Kahveci'nin pasında Szymanski topu plase bir vuruşla filelerle buluşturdu. 0-2

Bu dakikadan sonra iki takımın atakları sonuç vermeyince maçın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.

Galatasaray, Molde maçı öncesi UEFA'ya kadro bildirimi yaptı

Galatasaray, Molde maçı öncesi UEFA'ya kadro bildirimi yaptı

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