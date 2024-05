TRT'den yapılan açıklamaya göre, her gün 21.30'da orijinal dilinde yayımlanacak filmler şöyle:

Yarın "X + Y", 2 Haziran'da "Dalgaların Peşinde" (Chasing Mavericks), 3 Haziran'da "İz Sürücü" (Stalker), 4 Haziran'da "Morrie ile Her Salı" (Tuesdays with Morrie), 5 Haziran'da "Gölgeler İçinde", 6 Haziran'da "Mezuniyet" (Bacalaureat), 7 Haziran'da "Louis Wain'in Renkli Dünyası" (The Electrical Life of Louis Wain), 8 Haziran'da "Luzzu", 9 Haziran'da "Boyun Eğmeyeceğim" (Won't Back Down)", 10 Haziran'da "Sevgi Dolu Yaşam (Love Life)", 11 Haziran'da "Kovan" (Zgjoi), 12 Haziran'da "Bir Düş Gördüm", 13 Haziran'da "Aslı Gibidir" (Copie conforme), 14 Haziran'da "Çikolata" (Chocolat), 15 Haziran'da "Hayat Işığım" (The Light Between Oceans) filmleri izlenebilecek.

"David Copperfield’ın Çok Kişisel Hikayesi" adlı yapım 16 Haziran'da izleyiciyle buluşurken, 17 Haziran'da "Plazaların Gölgesinde" (Plaza Catedral), 18 Haziran'da "Boş Ağlar" (Leere Netze), 19 Haziran'da "Canım Oğlum" (Qin ai de), 20 Haziran'da "Sica", 21 Haziran'da "Mr. Holmes ve Müthiş Sırrı" 22 Haziran'da "Kanatlarını Aç", 23 Haziran'da "Nebraska", 24 Haziran'da "Hakikat ve Adalet", 25 Haziran'da "Bu Denizin Tuzu", 26 Haziran'da "Bütün Saadetler Mümkündür", 27 Haziran'da "Fırtınalı Hayatlar", 28 Haziran'da "İdol", 29 Haziran'da "En Şiddetli Sene", 30 Haziran'da ise "Kursk" filmi ekrana gelecek.