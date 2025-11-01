İSTANBUL (AA) - Dünya gündemine yön veren, alanında uzman akademisyenler, siyasetçiler, sivil toplum çalışanları, düşünce kuruluşu uzmanları, bürokratlar ve gazetecilerin katıldığı forum, bu yıl dokuzuncu kez gerçekleştiriliyor.

Hilton Bomonti'de bugün sona erecek foruma 35 ülkeden 132 konuşmacı katılıyor.

Forum kapsamında bugün 'Yüksek Riskli Diplomasinin Dönüşü: Orta Güçler ve Yükselen Çok Kutuplu Düzen', 'Cephede Gazetecilik: Savaş Alanı Tehlikelerinden Algoritmik Baskıya', 'Tekno-Feodalizm Ötesinde: Yapay Zeka İnovasyonunun Yönetişiminin ve Erişiminin Demokratikleştirilmesi', 'Filistin Meselesinde Uluslararası Hukuk İnzivada mı?: Kriz Reforma Dönüştürmek', 'Ekonomik Cephe Hatları: Ticaret Savaşları ve Yeni Küresel Rekabetler' başlıklı oturumlar düzenlenecek.

Muhabir: Ferhat Yasak