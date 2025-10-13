KÜDÜS/ANKARA (AA) - Trump, İsrail parlamentosuna hitap ettiği sırada milletvekilleri Avde ve Cassif, Filistin'in tanınmasını talep eden pankartlar açtı.

'Filistin'i tanıyın' yazılı pankartları tutan ve sloganlar atan Avde ile Cassif, salondakilerin fiziksel müdahalesiyle dışarı çıkarıldı.

Trump, Avde ve Cassif'in zorla dışarı çıkarılmasının ardından 'Bu çok etkili oldu.' dedi.

Filistin asıllı milletvekili Eymen Avde, daha sonra ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, 'Filistin'i tanıyın.' yazılı pankartı tuttuğu fotoğrafını paylaştı.

Avde, 'Beni, tüm uluslararası toplumun hemfikir olduğu bir talepte bulunduğum için salondan çıkardılar. Bu talep, Filistin devletinin tanınmasıydı. Bu basit gerçek kabul edilmeli; burada iki halk var ve ikisi de hiçbir yere gitmiyor.' ifadesini kullandı.

Muhabir: Aynur Şeyma Asan