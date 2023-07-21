Firma, çip üretiminin, nitelikli işçi sıkıntısı nedeniyle önümüzdeki yıl başlamayacağını duyurdu.

Beyaz Saray, çip üretimini ABD'ye çekme planlarını açıklamıştı.

Bu gelişme, Washington ve Pekin arasında teknoloji merkezli devam eden ticaret anlaşmazlığı sırasında ortaya çıktı.

TSMC'nin hisseleri Cuma günü Tayvan'da %3'ten fazla düşerek kapandı.

Perşembe günü, TSMC Başkanı Mark Liu, ABD'nin güneybatısındaki Arizona fabrikasında ileri düzey mikroişlemcilerin üretimine artık 2025 yılında başlanacağını söyledi.

Kazanç sunumunda Bay Liu, Nisan 2021'den bu yana inşaatı devam eden tesiste, yarı iletken nitelikli bir tesis için "özel uzmanlık gerektiren ekipman kurulumu" için nitelikli işçi sıkıntısı yaşandığını ifade etti.

Ayrıca, firma, yarı iletken talebindeki yavaşlama nedeniyle bu yıl satışların %10 düşeceğini öngördü.

Şirket, Haziran sonuna kadar geçen üç ayda, karının geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %23 azalarak 181.8 milyar Tayvan doları (5.8 milyar ABD doları; 4.5 milyar İngiliz sterlini) olduğunu açıkladı.

ABD firmaları, Çin'de iş yapmaya daha "olumsuz" bakıyor

Tayvanlı çip devi, ABD tesisi için 40 milyar dolar yatırım yapıyor

TSMC ilk olarak, Donald Trump'ın başkanlığı döneminde, Arizona'da bir tesis inşa etme planlarını 2020 yılında duyurmuştu.

Geçen yılın Aralık ayında, şirket proje için yatırımını 40 milyar dolar (31.1 milyar İngiliz sterlini) olarak üçe katlayacağını açıkladı. Bu, Amerikan tarihindeki en büyük yabancı yatırımlardan birini işaret etti.

O dönemde Bay Liu, Arizona tesisindeki iki yarı iletken üretim tesisi arasından ilkinin 2024'te faaliyete geçeceğini ve ikincisinin 2026'da hizmete gireceğini söylemişti.

Uzun süren teknoloji anlaşmazlığı, ABD'nin Çin'in çip üretim endüstrisine yönelik bir dizi önlem almasına ve Amerika'nın yarı iletken endüstrisini desteklemek için milyarlarca dolar yatırım yapmasına neden oldu.

ABD, bilgisayar çipinin küresel tedarikinin yaklaşık %10'unu üretiyor ve bu çipler otomobillerden cep telefonlarına kadar her şey için kritik öneme sahip. 1990 yılında ABD, küresel üretimin neredeyse %40'ını oluşturuyordu.

Geçen yıl, Başkan Biden, ABD'de yüksek teknoloji üretimine ve bilimsel araştırmalara 280 milyar dolarlık bir yatırımı içeren bir yasa imzaladı.

Yatırım, ülkeye bilgisayar çip üretim tesisleri kuran şirketlere vergi indirimleri de içeriyordu.

HABER:MERT OSMAN ERMAN