ANKARA (AA) - AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, perakende firmaları ve alışveriş siteleri, 'efsane' ve 'şahane' gibi isimlerle kasım ayı çok sayıda üründe indirim yapılacağını duyurdu.

Özellikle e-ticaret yoluyla yapılan bu alışverişlerde tüketicilerin dikkatli olmaları gereken pek çok husus bulunuyor. İndirim döneminde, yanıltıcı fiyat düşüşleri, lojistik süreçlerde aksama, kötü niyetli satıcılarca ayıplı mal gönderimi veya ürün bedelinin tahsil edilmesine karşın mal göndermeme, cayma hakkını kullandırmama gibi sorunlar tüketicilerin karşı karşıya kaldıkları başlıca olumsuzluklar olarak öne çıkıyor.

Tüketicilerin mağdur olmamaları için öncelikle satıcıların açık ad ve adresleri, ticari unvanları, sabit telefon numaraları, vergi kimlik numaraları, MERSİS kayıtları, Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) kayıtları, güven damgası akreditesi gibi bilgilerini kontrol etmeleri gerekiyor.

'Hiçbir işletme zararına satış yapmaz'

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, tüketicilerin bu dönemde sadece 'indirim var' diye alışveriş yapmamaları, ihtiyaçlarını dikkate almaları gerektiğini söyledi.

Yoğun kampanya dönemlerinde yanıltıcı pazarlama oyunlarıyla karşılaşılabileceği uyarısında bulunan Kılıç, 'Gerçekte hiçbir işletme zararına satış yapmaz. Ucuz mal iddiasıyla düzenlenen birçok kampanya, tüketiciyi hızlı karar vermeye yönlendiren pazarlama tuzakları içermektedir.' dedi.

Kılıç, 'son 10 ürün', 'stoklarla sınırlı' gibi ifadelerle işletmelerin tüketicileri psikolojik olarak yönlendirdiklerini belirterek, kasım ayındaki indirim dönemlerinde sahte e-ticaret siteleri, çalıntı kart işlemleri ve teslim edilmeyen ürünler nedeniyle yapılan şikayetlerde belirgin artış gözlendiğini anlattı.

Ticaret Bakanlığı, belediyeler, ticaret ve esnaf odalarının bu dönemde daha etkin bir piyasa gözetimi ve denetimi yürütmeleri gerektiğini bildiren Kılıç, şu ifadeleri kullandı:

'Denetim yalnızca tabelada kalmamalı, sahada, rafın, vitrinin ve ekranın arkasında fiilen yapılmalıdır. Denetim sorumluluğu yalnızca tüketiciye yüklenmemelidir. Tüketiciler de gerçek indirimle sahte indirimi ayırt etmek için acele karar vermemeli. Ürünün fiyat geçmişini kontrol edip gerekli araştırmaları yapmalı. Şüpheli sitelere kişisel veya kart bilgilerini girmemeli. Sadece indirim oranına değil, satış koşullarına da dikkat edilmeli. Bu, sonradan yaşanabilecek mağduriyetleri önleyecektir.'

Muhabir: Serhat Tutak