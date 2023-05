İSTANBUL- İGA İstanbul Havalimanı’nda yeme ve içme hizmeti sunan TUM, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı büyük bir coşkuyla kutladı. Günün anlam ve önemine yönelik bir dizi etkinlik düzenleyen TUM, Cafe Yanımda’yı ziyaret eden tüm misafirlerine keyif dolu anlar yaşattı. TUM CEO’su Hüseyin Dönmez’in katıldığı etkinliklere havalimanı yolcuları yoğun ilgi gösterdi.

Yolcular, 19 Mayıs coşkusunu Cafe Yanımda’da yaşadı…

‘Hayata eşit katılma hakkı’ yaklaşımıyla bünyesinde fiziksel ve bilişsel farklılıkları bulunan bireyleri istihdam eden Cafe Yanımda’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı’na özel etkinlikler düzenlendi. Türkiye Down Sendromu Derneği (Down Türkiye) iş birliği ile Down sendromlu çocuklara özel olarak kurulan resim atölyesinde Bandırma Vapuru konulu yapılan resimler yolcuların beğenisine sunulurken, ÇAREM iş birliği ile ressam Osman Ülgen'in havalimanı misafirlerinin karakalem resimlerini çizmesiyle devam etti. Çello sanatçısı Melike Oylum önderliğinde gerçekleştirilen ÇAREM korosu İGA İstanbul Havalimanı’nda kortej yaparak, yolculara mini bir konser verdi. Türkiye Down Sendromu Derneği’nin kurduğu stantta geliri özel ihtiyaç sahibi bireylere bağışlanmak üzere ürün satışları gerçekleşti.

TUM CEO’su Hüseyin Dönmez İGA İstanbul Havalimanı’nda gerçekleşen etkinliklerle ilgili olarak şöyle konuştu: “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a adım atarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini attığı ve milletimizi boyunduruk altından kurtarıp kendi kaderimizi yazabilmemizi mümkün kılan millî mücadele meşalesini yakışının 104. yılını kutluyoruz. Hür toplum olma yolunun açıldığı 19 Mayıs, geleceğe umutla bakmamızı sağlayan gençlerimize emanet edildi. Biz de gençlerimize daha iyi bir gelecek sunmak adına her bireyi eşit şekilde gözeterek çalışmalar gerçekleştiren bir marka olarak fiziksel ve bilişsel farklılıkları bulunan gençlerimizle birlikte 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’mızı kutladık. Bugüne özel olarak sunduğumuz etkinliklerimiz sayesinde İGA İstanbul Havalimanı’ndaki yolcularımıza keyif dolu anlar yaşattık. Bu duygularla, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyor, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’mızı kutluyorum.”

HABER: METE YILMAZ