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RAMS Başakşehir ligde çıktığı 3. maçından da mağlubiyetle ayrıldı. TÜMOSAN Konyaspor ise ligde oynadığı 4 maçın ikisini kazanırken, ikisinde berabere kaldı.

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Kalan sürede önemli pozisyon olmadı ve TÜMOSAN Konyaspor, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

69. dakikada sağdan ceza sahasına giren Michalak'ın şutunda, kaleci Muhammed Şengezer topu yumrukladı. Penaltı noktasına yakın bölgeden Cikalleshi'nin röveşata vuruşunda ise meşin yuvarlak üst direkten döndü.

Golsüz geçen ilk yarının ardından 53. dakikada TÜMOSAN Konyaspor 1-0 öne geçti. Michalak'ın soldan pasında ceza sahasında Guilherme ile verkaç yaparak kale sahasının sol çaprazında topla buluşan Cikalleshi, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlarla buluşturdu.

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