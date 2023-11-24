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Sığınaklarda, 2 piyade tüfeği şarjörü, 130 piyade tüfeği fişeği, 2 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 12 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 2 el dürbünü, hücum yeleği ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Ormanlık alanda arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri, terörist lerce kullanıldığı belirlenen 11 sığınak tespit etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Otlubahçe köyü bölgesinde "Şehit Savcı Murat Uzun Operasyonu" gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail özellikle Gazze'deki insani trajediyi dünyaya duyurmaya çalışan gazetecileri de öldürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail özellikle Gazze'deki insani trajediyi dünyaya duyurmaya çalışan gazetecileri de öldürüyor

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