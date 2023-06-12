Tunus

Ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Nabil kentine bağlı Havariyye’deki çiftliğinde arıcılığın yanı sıra tropikal meyve ve Tunus’ta bulunmayan kümes, küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığı yapan Sevih, turizm sektöründe çalışırken istifa ederek çocukluk hayalini gerçekleştirmek için çiftlik kurdu.

Tunus'ta yaşamayan farklı hayvanlar bulundurduğu için "Acayiplikler Çiftliği" adını veren Sevih'in çiftliğinde 30’dan farklı tavuk çeşidi, sülün, tavus kuşu, Afrika ve Avustralya deve kuşları, cüce keçiler, Afrika yaban koyunları, Alaska köpekleri, ördek, kaz ve çeşitli güvercinler yetiştiriyor.

Çiftliğini bir işletmeye çevirmek isteyen Sevih, bu çerçevede dünyanın farklı bölgelerinde kullanılan fakat Tunus’ta ilk defa kendisinin uyguladığını belirttiği “arı kovanı havası” ile tedavi yöntemini çiftliğinde kullanmaya başladı.

Turizm sektöründen tarım sektörüne

Yaklaşık 15 yıl önce turizm sektöründe çalışırken temelini attığı çiftliğini ve “arı kovanı havası” tedavi yöntemini anlatan Sevih, “Çiftliği kurmak benim için bir maceraydı. Bütün yatırımımı bu çiftliği kurmak için harcadım bu yüzden ya başaracaktım ya da başaracaktım, ikinci bir yol yoktu benim için. İlk yıllarda tarım nasıl yapılır onu öğrendim sonra yavaş yavaş hayvancılığa ve arıcılığa başladım.” dedi.

Çiftlikten gelen gelirle geçimini sağlamaya başladıktan sonra çalıştığı turizm firmasından ayrıldığını belirten Sevih, “İlk adımımı çiftliğimi kuracağım toprağı satın almakla attım. Bu ilk adımın bile beni çok rahatlattığını hissettim. Artık ne yapacağımı biliyordum. Yavaş yavaş çiftliğime yatırım yapmaya başladım.” diye konuştu.

“Arı kovanı havası” yöntemiyle tedavi

Çiftliğe gelir sağlamak için arıcılığa da başladığını anlatan Sevih, “Arıcılık, çiftliği kurar kurmaz yapılabilecek bir iş olduğu için hemen arılarımı alarak işe başladım. Arıcılığa başladığım süreçte okumaya ve öğrenmeye başladım. Bu süreçte, arı kovanı havasının bir dizi hastalığın tedavisinde kullanıldığını öğrendim. Bunun üzerine arıcığın yanı sıra arı kovanı havasıyla tedavi yöntemini de araştırmaya başladım. Öğrendiğim bu tedavi yöntemini Tunus’ta ilk benim firmam uygulamaya başladı.” diye konuştu.

Arı kovanı havasının özellikle solunum yolu hastalıklarının tedavisinde kullanıldığını vurgulayan Sevih, şöyle devam etti:

“Çiftliğimin olduğu yer şehir merkezine uzak olduğu için arı kovanıyla tedavi yöntemini taşımalı olarak yapmaya karar verdim. Tedavide kullandığımız minibüsün içini 3 hastaya aynı anda seans uygulayacak şekilde dizayn ettik. Bu tedavi yöntemini kullanmak isteyenler bizimle iletişime geçiyor, adresini aldığımız hastaların yanına gidip tedaviyi yerinde uyguluyoruz.”

Arı kovanı havasının dünyada bilinen bir tedavi yöntemi olduğunu ifade eden Sevih, “Arı kovanı havası tedavi yöntemi şu şekilde uygulanıyor; arı kovanına takılan bir aparat sayesinde hastaya hava teneffüs ettiriliyor. Arı kovanının içeresinde bulunan bal, polen, propolis, arı sütü gibi karışımdan oluşan bu hava bazı hastalıklara iyi geliyor. Özellikle solunum yolu hastalıklarının tedavisinde kullanılan bu yöntem, ayrıca migren ve bazı alerjik hastalıkların tedavisinde de kullanılıyor.” dedi.

AA