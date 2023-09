Haber: Mert Osman Erman

New York doğumlu hip-hop efsanesi 25 yaşındayken Las Vegas'ta bir sürükleme saldırısında dört kez vuruldu.

Cuma günü Nevada büyük jürisi, Duane "Keffe D" Davis'i, 60 yaşındaki bir adamı öldürmekle suçlayarak bir ölümcül silahla bir cinayet suçlamasıyla suçladı.

Polis, yeğeni Shakur ile bir kumarhanede kavga ettiğinde ölümcül saldırıyı planladığını söylüyor.

Davis, Las Vegas'taki evinin yakınında Cuma günü erken saatlerde gözaltına alındı ve önümüzdeki günlerde mahkemede görünecek. Las Vegas polisi (LVMPD), onun gözaltına alındığı fotoğrafını paylaştı.

Shakur'un cinayetini inceleyen yıllar harcamış emekli bir Los Angeles polis dedektifi olan Greg Kading, Associated Press'e yaptığı açıklamada Bay Davis'in tutuklanmasından şaşırmadığını söyledi. "Diğer tüm doğrudan komplocular veya katılımcılar ölmüşler," diyen Bay Kading, Bay Davis'i davada "ayakta kalan son adam" olarak adlandırdı. Mahkemede savcı Marc DiaGiacomo, Bay Davis'i - Güney Side Compton Crips sokak çetesi eski lideri olarak - Shakur'un "ölüm emrini veren" ve "yerinde komutanı" olarak tanımladı.

Cuma günü daha sonra düzenlenen bir basın toplantısında polis memuru Jason Johansson, soruşturmanın kararlılığının "en sonunda sonuç verdiğini" açıkladı ve çığır açanı neyin tetiklediğini açıkladı.

Orlando Anderson, şüphelinin geç yeğeni ve Shakur'un 7 Eylül 1996'da vurulmadan kısa bir süre önce bir kumarhanede kavga ettiğini söyledi. Birkaç gün sonra hastanede öldü.

Bay Johansson, Anderson'ın otel güvenlik kamerası görüntülerini gazetecilere gösterdi. Bu nihayetinde Shakur'un arabasında bir kırmızı ışıkta beklerken intikam atışına yol açtı. Memur, bu durumun hızla gangsterlerle ilişkili bir suç olduğunun açık hale geldiğini ve davaların birkaç kez gözden geçirildiğini ekledi.

Ancak yeni bilgilerin 2018'de ortaya çıkmasıyla davaya "canlılık kazandığını" belirtti Bay Johansson ayrıca Bay Davis'in medya organlarına "ateşlenen mermilerin atıldığı araçta olduğuna dair kendi itiraflarını" de sözlerine ekledi.

Aynı basın toplantısında, duygusal bir şekilde görünen Şerif Kevin McMahill, "Tupac Shakur'un ailesi 27 yıl boyunca adalet bekledi" dedi.

"Tupac Shakur'un cinayeti bu polis departmanı için önemli olmadığını düşünmeyen birçok insan oldu. Size söylemek istiyorum: Bu sadece böyle değildi."

"LVMPD olarak amacımız her zaman Tupac'ın şiddetli cinayetinden sorumlu olanları hesap vermekti," dedi şerif.

2Pac sahne adını kullanan Shakur, 1991'de çıkış yapan ilk albümünü yayınladı.

Hip-hop dünyasının en övgü alan isimlerinden biri olan ölümü birkaç belgesel yapımına ilham kaynağı oldu.

Dünya genelinde 75 milyonun üzerinde albüm sattı ve California Love, All Eyez On Me ve Changes gibi hitlerle listelerde başarı elde etti.

Ayrıca Juice, Poetic Justice, Above The Rim, Gridlock'd ve Gang Related gibi filmlerde de başarılı oldu.

Bu yılın Haziran ayında rapçiye Hollywood Ünlüler Kaldırımı'nda ölümünden sonra bir yıldız verildi.