HABER: GURUR AKOSMAN

Türkiye’ye F-16 satışı konusuna uzun zamandır itirazlarıyla bilinen Senatör Bob Menendez ve Ermeni asıllı eşi Nadine Menendez'in (Nadine Arslanian) yıllardır rüşvet aldıkları ve Menendez'in görevi kötüye kullanma suçlarından dava açıldığını New York Güney Bölgesi Başsavcılığı duyurdu.

600 Bin doların üzerinde rüşvet

Cuma günü,Senatör Bob Menendez; kendisi ve eşinin Mısır'daki çıkarları adına bir grup New Jerseyli işadamından toplam 600.000 doların üzerinde rüşvet aldığı iddiasıyla suçlandı. Savcıların iddiasına göre senatör ve eşinin işadamlarına yardım karşılığında nakit para, külçe altın ve lüks bir araba aldılar.

FBI geçen yıl Menendez'in evine yaptığı bir baskında rüşvet karşılığı olduğu iddia edilen yaklaşık 500 bin dolar nakit para ve 100 bin dolardan fazla altın buldu. Ayrıca Hazırlanan İddianamede Bon Menendez ve eşi Nadine Menendez’in resmi pozisyonlarını korumak ve zenginleştirmek ve Mısır Hükümetine fayda sağlamak için kullanmayı kabul etmesi karşılığında yüz binlerce dolar rüşvet aldıkları iddia edildi.

Menendez, ABD Tarım Bakanlığı'na Baskı Ve Mısır

İddianame arasında en ilginç detaylardan biri de Menendez’in ABD Tarım Bakanlığına Mısırlı işadamları için yaptığı baskılar yer aldı. İddianameye göre Mısır'daki çıkar çevrelerinden rüşvet aldığı ve karşılığında Kongre'de Mısır için önemli olan konuları savunduğu, bunlar arasında Mısır'ın çıkarları için önemli olduğu düşünülen bir barajın inşasını teşvik etmek için Dışişleri Bakanlığı'na baskı yapmak ve ABD silah anlaşmalarını teşvik etmek için Mısır ordusu adına savunuculuk yapmak da var.

Menendez’den İlk İstifa

Senatör Menendez Cuma günü geç saatlerde Senato Dış İlişkiler Komitesi başkanlığı görevinden istifa etti.

Dava ABD Bölge Yargıcı Sidney H. Stein'a atandı. Menendezler, 27 Eylül 2023 Çarşamba günü saat 10:30'da Manhattan'daki federal mahkemeye çıkacaklar. Savcılar ayrıca Menendez'in mülklerine yapılan FBI baskınlarında ele geçirilen yaklaşık 550 bin dolar nakit ve 150 bin doların üzerinde altını da ellerinde tutmak istiyorlar