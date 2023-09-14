İstanbul

Usel Makina, Amerikan Shape Technologies Group şirketlerinden KMT ile "ABD'ye 50 milyon dolarlık ihracatın kapısını açacak" iş birliğine imza attı.

Yüksek hassasiyetli CNC tezgahları, CNC işleme tezgahları ve su jeti kesim makineleri gibi makineler üreten Usel Makina, milyarlarca dolarlık sermayeyi yöneten American Industrial Partners (AIP) fonunda yer alan Amerikan Shape Technologies Group şirketlerinden KMT ile önemli bir iş birliği yaptı.

Yapılan ön anlaşmaya göre 2025 yılına kadar aşamalı olarak ABD'nin çeşitli eyaletlerinde ve farklı noktalarında bayi ve servis kanalları vasıtasıyla yerli ve milli üretim Usel makineler satışa çıkacak. Anlaşmanın uzun vadede 50 milyon dolarlık ticari hacme ulaşması bekleniyor.

Usel Makine Üst Yöneticisi (CEO) ve Milteksan Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Şimşir, AA muhabirine anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada, başta ABD ve İngiltere olmak üzere tüm Avrupa ülkelerine Türk makinesi ihracatının artırılması için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Yapılan anlaşma sayesinde Türkiye'nin ABD'ye makine ihracatına önemli katkı sunulacağını dile getiren Şimşir, "Bu anlaşma makine sektörümüz açısından çok önemli bir olay. Türk milli makine sanayimiz için yurt dışına öncü bir yol açıyoruz, bu daha başlangıç." diye konuştu.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin 30 milyar dolar civarında olduğunu ancak bu rakamın kısa sürede artmasını beklediklerini kaydeden Şimşir, Türkiye ile ABD arasında son dönemde artan temaslardan bahsetti.

Şimşir, Türk hükümetinin ABD yönetimi ve finans çevreleri ile temaslarını yoğunlaştırdığına değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz de özel sektör olarak bu çabaya ortak olmalı ve elimizi taşın altına koymalıyız. ABD'den ciddi ilgi görmemiz doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Her bakımdan kalitesini ve teknolojisini ispatlayan yerli ve milli ürünümüze güveniyor, küresel ve evrensel düşünüyoruz. ABD'li şirket ile yaptığımız anlaşma sayesinde bu ülkenin farklı bölgelerinde bayiler açacağız, yerli ve milli ürünlerimizi direkt ABD'li muhataplarımız ile buluşturacağız. Bu sayede 50 milyon dolarlık satış hacmine ulaşmayı bekliyoruz. Dünya üzerinde her ülkeye Türk makinelerini satabiliriz. Türk makine sektörü yeterli destek ve ilgiyle en üst düzeyde rakiplerini bile geride bırakabilir."

"20'den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz"

Uğur Şimşir, şirket olarak başta ABD ve bazı Avrupa ülkeleri olmak 20'den fazla ülkeye ihracat yaptıklarını belirterek, ürünlerinden duyulan memnuniyetin üst düzeyde olduğunu söyledi.

Türk makinesi imajının iyileşmeye ihtiyacı olduğunu, yetersiz ve uygunsuz ürünlerin piyasada haksız rekabete sebep olması konusunda bazı düzenleyici adımların atılmasını beklediklerini anlatan Şimşir, şu ifadeleri kullandı:

"Ciddi bir denetim ve mevcut bir kontrol mekanizması olmaması nedeniyle, asgari standartlara uyan ve uymayan ürünlerin aynı piyasada olması haksız rekabet oluşturuyor. Kalitesiz ve güvensiz bazı ürünlerin küresel piyasaya Türk markasıyla ihraç edilebilmesi 'Türk malı' imajına zarar verdiği gibi, kaliteli ve garantili ürün üreten firmaların da ihracatına sekte vurmaktadır. Türk ürünleri belirli standartlara bağlanmalı, bu standartlara bağlı sınıflandırılan ürünler denetlenmeli ve kalite garantisi verilmelidir. Bir itibar ve imaj oluşturulması tüm Türk firmalarının ve sektörün önünü açacaktır."

"Türkiye CNC teknolojisine sahip 7'nci ülke olacak"

Usel Makina CEO'su Şimşir, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve SAHA İstanbul destekleriyle kurulan ve Milteksan tarafından üretilen CNC kontrol ünitelerinin yakında hem Usel'in ürettiği makinelerde hem de tüm dünyada yaygın olarak kullanılacağını söyledi.

Şimşir, "Şu an dünyada CNC teknolojisine sahip sadece 6 ülke bulunuyor, Milteksan sayesinde 7'nci ülke Türkiye olacak. Bu alanda dışa bağımlılık biteceği gibi ülkemiz ihracatla daha yüksek döviz girdisi elde edecek. Makine sektörünü bir üst aşamaya taşıyacak bu tür çalışmalar ile ilgili olarak yakın zamanda daha detaylı bilgiler paylaşacağız." diye konuştu.

AA