Bursa

AA muhabirinin, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerinden yapılan derlemeye göre, ocak-haziran döneminde 200'den fazla ülke, serbest bölge ve özerk bölgeye otomotiv yan sanayi ürünleri ihraç edildi.

Bu yılın ilk 6 ayında 17 milyar 336 milyon 757 bin dolar olan toplam otomotiv ihracatının yüzde 41,4'ünü yan sanayi ürünleri oluşturdu.

Geçen yılın ocak-haziran döneminde 6 milyar 488 milyon 673 bin dolar olan yan sanayi ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 10,54 artarak 7 milyar 172 milyon 556 bin dolara yükseldi.

Almanya'ya yan sanayi ihracatı 1,7 milyar dolara ulaştı

Ülkeler özelinde bakıldığında, yan sanayi ihracatında en fazla pay Almanya'nın oldu. Bu ülkeye yılın 6 ayında yapılan dış satım, 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 10 artışla 1 milyar 531 milyon 218 bin dolardan 1 milyar 691 milyon 823 bin dolara yükseldi.

Otomotiv yan sanayi üreticilerinin en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke ise İtalya olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın ocak-haziran döneminde 417 milyon 141 bin dolarlık ürün gönderilen İtalya'ya bu senenin aynı aylarında yapılan ihracat yüzde 13 artışla 472 milyon 421 bin dolara ulaştı.

Listenin üçüncü sırasındaki Rusya'ya yan sanayi dış satımı aynı dönemde yüzde 93'lük artışla 234 milyon 229 bin dolardan 453 milyon 40 bin dolara çıktı.

Fransa'ya yan sanayi ihracatı yüzde 20 arttı

Ocak-Haziran 2023'te, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yan sanayi ihracatında Fransa yüzde 20 artış ve 441 milyon 77 bin dolarla 4'üncü, ABD yüzde 9,8 azalış ve 414 milyon 828 bin dolarla 5'inci, Birleşik Krallık yüzde 13,4 artış ve 366 milyon 655 bin dolarla 6'ncı, İspanya ise yüzde 11 yükseliş ve 359 milyon 988 bin dolarla 7'nci sırada yer aldı.

İspanya'yı yüzde 10 artış ve 295 milyon 445 bin dolarla Polonya, yüzde 15 artış ve 222 milyon 896 bin dolarla Romanya ve yüzde 0,6 azalış ve 175 milyon 375 bin dolarla Belçika takip etti.

Ukrayna, Belarus, Suudi Arabistan ve Kazakistan'a yüzde 100'ün üzerinde artış

1 milyon dolar ve üzeri ihracat yapılan ülkelere bakıldığında ocak-haziran döneminde Ukrayna, Belarus, Suudi Arabistan ve Kazakistan'a yüzde 100'ün üzerinde artış kaydedildi.

Ocak-haziran dönemindeki yan sanayi ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre, Ukrayna'ya yüzde 114 artışla 35 milyon 692 bin dolardan 76 milyon 301 bin dolara, Belarus'a yüzde 110 yükselişle 20 milyon 759 bin dolardan 43 milyon 581 bin dolara, Suudi Arabistan'a yüzde 2 bin 389 artışla 1 milyon 295 bin dolardan 32 milyon 253 bin dolar ve Kazakistan'a da yüzde 119 artışla 12 milyon 326 bin dolardan 27 milyon 28 bin dolara ulaştı.

AA