ANKARA AA- Türk Tarih Kurumunca (TTK) Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla hazırlanan "Tuvalde Yüzyıl" sergisi Ankara'da açıldı.

"Cumhuriyet'in 100. Yılında 100 Ressam 100 Resim" başlığıyla hazırlana sergi için CerModern'de açılış programı düzenlendi.

Açılışa TTK Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin ile sergi küratörleri, bazı sanatçılar ve sanatseverler katıldı.

TTK Başkanı Çetin, açılışta yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Sergide kamu kurumları, bankalar ve üniversitelerin önemli katkılarının bulunduğunu belirten Çetin, serginin sanat tarihi açısından önemli bir yere sahip olduğunu dile getirdi.

Çetin, "Yüz yıl içerisinde resim sanatımız nereden nereye geldi, hangi aşamalardan geçti, bu sergide bir şekilde onu da görebiliyoruz. Sadece sergiden ibaret değil bu program." ifadelerini kullandı.