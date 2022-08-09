Sedat SARIKAYA

Turkcell Vadi ‘Yıldızlı Geceler’ in Kapanış Konseri’nde Sertab Erener’i Ağırladı
Üç yıldır Türkiye’nin en önemli sanatçılarının sahne aldığı, Türkiye’nin ilk ödüllü açık hava mekanı TURKCELL VADİ’de gerçekleştirilen 10 konserlik ‘Yıldızlı Geceler’ etkinlik serisinin 14. yılında bu akşam Sertab Erener sahne aldı. Erener’i uzun aradan sonra İstanbul’da verdiği ilk Açıkhava konserinde hayranları yalnız bırakmadı.
Vadistanbul, SM Production ve Atlantis Yapım iş birliğiyle ‘Turkcell Vadi’de ‘Turkcell Yıldızlı Geceler’ etkinlik serisi, 7 Ağustos Pazar akşamı sesi ve yorumuyla Türk popuna ismini altın harflerle yazdıran Sertab Erener’i ağırladı.
Sanatçı herkesin kalbine dokunan şarkılarıyla hafızalarda yer edinecek bir konsere daha imza attı.
İlk iki şarkıdan sonra dinleyicilerine “Merhaba İstanbul” diyen Erener, sözlerini “15 gün önce köşe bucak kaçtığım covide yakalandım. Ve yeni yeni toparlanıyorum. Ama sizden gelen enerji ile bugün ve bundan sonra çok daha iyi olacağım. Sizler de kendinizi koruyun dedikten sonra “Tekrar hoş geldiniz, hep birlikte şarkılar söyleyeceğimiz, dans edeceğimiz, kurtlarımızı dökeceğimiz , eğlendiğimiz bir gece olsun ‘diyen şarkıcı salonu alkışlara boğdu.
SERTAB’IN KONUĞU RAPÇİ ŞANIŞER İDİ
Sohbetin ardından şarkılarına devam eden Sertab Erener, ‘Zor Kadın’, ‘Yanarım’, ‘Aşk’, ‘‘Rengarenk’, ‘Vur Yüreğim’ 'Olsun' ‘gibi 27 yıllık kariyerinin en sevilen şarkılarını söyleyen Erener’in ikinci yarıda bir de seyircilere sürprizi oldu. Muhteşem sahne performansıyla rap sanatçısı Şanışer , Erener ile beraber 3 şarkı söyledi. Turkcell Vadi sahnesinde yine unutulmaz bir gece yaşandı.