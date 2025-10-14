KOCAELI (AA) - 2. dakikada soldan son çizgiye inen Eren Elmalı, topu yerden ceza sahası içine gönderdi. Altıpasta Kerem Aktürkoğlu'nun gelişine vuruşunda top yandan dışarı çıktı.
14. dakikada Türkiye Kenan Yıldız'ın golüyle öne geçti. Abdülkerim Bardakçı'nın savunma arkasına havalandırdığı topu ceza sahasına girmeden önüne alan Kenan Yıldız, aşırtma vuruşla topu kalecinin üzerinden ağlara gönderdi: 1-0.
22. dakikada Türkiye, Merih Demiral'la farkı 2'ye çıkardı. Hakan Çalhanoğlu'nun sol köşeden kullandığı korner atışında ön direkte yükselen Merih Demiral kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.
33. dakikada Arda Güler'in pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Kenan Yıldız'ın sert şutunda kaleci Mamardashvili topu kornere çeldi.
35. dakikada Türkiye, Yunus Akgün'un golüyle skoru 3-0'a getirdi. Kenan Yıldız'ın yerden pasında İsmail Yüksek ceza sahası içinde gelişine vurdu. Kaleciyi geçen topu savunma çizgiden çıkardı. Müsait pozisyonda topla buluşan Yunus Akgün'ün vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı Türkiye'nin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.
52. dakikada Türkiye, Merih Demiral'ın kafa golüyle farkı 4'e çıkardı. Hakan Çalhanoğlu'nun sol köşeden kullandığı korner atışında kale önünde iyi yükselen Merih Demiral kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 4-0.
64. dakikada Gürcistan, farkı 3'e indirdi. Davitashvili'nin topuk pasıyla ceza sahasında topla buluşan Kochorashvili, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 4-1.
81. dakikada çalımlarla ilerleyen Kvaratshkelia'nın ceza sahası dışında sol çaprazdan sert şutu üstten dışarı çıktı.
Karşılaşma, Türkiye'nin 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Muhabir: Şahin Oktay,Sefa Tetik