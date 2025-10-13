DIYARBAKIR (AA) - Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan, elektrifikasyonun hız kazandığını belirterek, 'Dağıtık üretim, elektrikli araçların şarj ihtiyacı, klima yükleri ve veri merkezlerinin enerji talepleri gibi yeni dinamikler sisteme ciddi bir yük getiriyor. Bu da bizi klasik şebeke anlayışından çıkararak 'Dağıtım 2.0' vizyonuna yöneltiyor.' dedi.

Erdoğan, Dicle Elektrik tarafından organize edilen basın buluşmasında, sektörün son dönemde kaydettiği ilerlemelere ve önündeki dönüşüm sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye elektrik dağıtım sektörünün 'Dağıtım 2.0' vizyonuna hazırlandığını ve daha akıllı, esnek ve dirençli şebekeler için yatırımların sürdüğünü aktaran Erdoğan, 'Kararlı yatırımlar, rasyonel işletmecilik ve sıkı denetimle kayıp-kaçak oranlarında önemli ilerlemeler sağladık. Bu başarı, yalnızca teknik bir gelişme değil, aynı zamanda üretim ve ekonomik faaliyetleri doğrudan desteklemenin de göstergesidir.' diye konuştu.

Erdoğan, kayıp-kaçak konusunun siyasi, hukuki, toplumsal ve ahlaki boyutları da bulunan çok katmanlı bir mesele olduğunu vurgulayarak, 'Bu anlamda kayıp-kaçakla mücadele topyekun bir yaklaşım gerektiriyor. Biz de dağıtım şirketlerimizle birlikte kendi ilgi ve yetki alanımız dahilinde üzerimize düşeni yapıyoruz. Nihai hedefimiz kayıp-kaçak oranlarını Avrupa standartlarına indirmek.' değerlendirmesinde bulundu.

Bu çabaların yalnızca enerji verimliliğiyle sınırlı olmadığını belirten Erdoğan, bunların sürdürülebilir kalkınma açısından da kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

Yatırımlar 2 milyar doları aştı

Erdoğan, dağıtım şirketlerinin 2013'te 980 milyon dolar seviyesinde olan yatırım miktarının bugün 2 milyar doların üzerine çıktığına işaret ederek, Dağıtım 2.0 olarak adlandırılan yeni sistem modeline geçmek için daha fazla yatırım gerektiğini dile getirdi.

Yeni dönemde hedeflerinin, dijital altyapılarla güçlendirilmiş, veri yönetimi kabiliyeti yüksek, iklim değişikliğine dayanıklı ve tüketici odaklı bir dağıtım yapısı kurmak olduğunu anlatan Erdoğan, bu vizyonun kamu destekleri ve finansal mekanizmalarla adım adım hayata geçirileceğini kaydetti.

Aşırı sıcaklar şebekeleri zorluyor

Türkiye'de son yılların en sıcak dönemlerinden birinin 2025 yazı olduğuna dikkati çeken Erdoğan, 'Bu sıcak yazın etkisiyle elektrik enerjisi talebi özellikle klima kullanımının yoğun olduğu bölgelerde ciddi şekilde arttı. Dicle bölgesinde yalnızca bir ilimizde elektrik tüketimi geçen yıla kıyasla iki katına çıktı.' dedi.

Erdoğan, bu ölçekteki talep artışlarının bir yıl önceden tam olarak öngörülmesinin zor olduğunu, sistemin buna göre düzenlenmesi için zamana ve yatırıma ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek, 'Dağıtım sektörü olarak bu süreci olağanüstü bir gayretle yönetiyoruz. Ancak küresel iklim değişikliğine bağlı olarak aşırı hava olaylarının artacağını öngörüyoruz. Şebekelerimizi daha esnek ve dirençli hale getirmek artık bir zorunluluk.' diye konuştu.

Sektörün geleceğine ışık tutacak 'Dağıtım 2.0 Kavramsal Tasarım Belgesi' hazırlanıyor

Elektrifikasyonun hız kazandığı yeni dönemde dağıtım sistemlerinin artan yüklerle karşı karşıya olduğunu belirten Erdoğan, 'Dağıtık üretim, elektrikli araçların şarj ihtiyacı, klima yükleri ve veri merkezlerinin enerji talepleri gibi yeni dinamikler sisteme ciddi bir yük getiriyor. Bu da bizi klasik şebeke anlayışından çıkararak 'Dağıtım 2.0' vizyonuna yöneltiyor.' dedi.

Erdoğan, bu kapsamda, sektörün gelecek 10 yılına ışık tutacak 'Dağıtım 2.0 Kavramsal Tasarım Belgesi'ni hazırladıklarını, bu belgeyle hem dijital dönüşüm hem de iklim dayanıklılığı merkezli bir vizyon ortaya koyduklarını dile getirerek, 'Kamu kurumlarımızın desteği ve finansal kaynakların etkin kullanımıyla bu hedeflere adım adım ulaşacağız.' dedi.





Muhabir: Handan Kazancı