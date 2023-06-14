Ankara

Milli takım, Slovenya ve İsrail'in ortaklaşa ev sahipliğinde düzenlenecek FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası'nda bir kez daha boy gösterecek.

İlk kez 2005'te düzenlenen şampiyonada mücadele eden milliler, ev sahipliği yaptığı organizasyonu 8. sırada tamamladı. 2007 ve 2009 şampiyonalarında 9. sırayı alan ay-yıldızlı ekip, 2011'de 2'nci, 2013'te 3'üncü, 2015 ile 2017'de 5. oldu. 2019 ve 2021'de ise ay-yıldızlılar grubundan çıkamadı.

İlk madalya 2011’de

Son 6 şampiyonanın 4'ünde ilk 5'e girmeyi başaran milliler, tarihinin ilk madalyasını 2011'de elde etti.

Polonya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Takım, finale kadar geldi. Finalde Rusya'yla karşılaşan milliler, sahadan 59-42 yenik ayrıldı ve gümüş madalyayla yetindi.

Milli takım çıkışını 2013 Avrupa Şampiyonası'nda da sürdürdü. Yarı finalde ev sahibi Fransa'ya kaybeden A Milli Takım, Sırbistan'ı farklı yenerek üçüncü oldu ve bronz madalya elde etti.

Türkiye, 2015 ve 2017'de ise madalya kazanamamasına rağmen turnuvayı ilk 5'te tamamladı.

Son iki şampiyonada hayal kırıklığı

Ay-yıldızlı ekip, son iki şampiyonada ise beklentilerin çok uzağında kaldı.

Milliler, 2019'da Sırbistan'da düzenlenen şampiyonada İtalya, Slovenya ve Macaristan'ın yer aldığı grupta sadece bir galibiyet aldı ve grubu sonuncu tamamlayarak elendi.

Türkiye, 2021 yılında Fransa ve İspanya'nın ortaklaşa düzenlediği organizasyonda Belçika, Bosna Hersek ile Slovenya'nın olduğu grupta galibiyet alamadı ve tarihinin en kötü şampiyonasını yaşadı.

Milli takım 437 resmi maça çıktı

A Milli Kadın Basketbol Takımı, tarihinde 437 resmi maç oynadı.

Milli takım, 1964 yılında Batı Almanya'ya karşı Münih'te yaptığı maçlarla başlayan macerasında geride kalan 437 müsabakanın 256'sını kazandı, 181 yenilgi aldı.

AA