Türkiye ile Bulgaristan A milli takımlarının ilk karşılaşması 100 yıl önce oynandı.
- A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Bulgaristan
A Milli Takım, 100 yıllık maç tarihindeki 23 karşılaşmada 7 galibiyet alırken 10 maçı Bulgaristan kazandı. Rakipler arasındaki 6 maç da berabere sonuçlandı.
Takımların 1925 yılında başlayan karşılaşmalarında millilerin 36 golüne, Bulgaristan 43 golle yanıt verdi.
Ay-yıldızlı ekip, 102 yıllık geçmişinde 26 kez karşılaştığı Romanya'dan sonra en çok maçı Bulgaristan ile oynadı.
Türkiye, Bulgaristan ile bugüne kadar Balkan Kupası'ndaki 5 karşılaşması dışında sadece özel maçlarda karşı karşıya geldi.
A Milli Takım, Bulgaristan ile ilk kez Dünya Kupası elemelerinde karşılaşacak.İlk maçı Türkiye kazındı
Ay-yıldızlı ekip, iki ekip arasında 4 Nisan 1925'te Taksim Stadı'ndaki ilk randevuda sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Karşılaşmada milli takımın golleri Mehmet Leblebi ve Sabih Arca'dan geldi.
Türkiye'nin, Bulgaristan karşısında 1931 ve 1974'te 5-1'lik iki ağır yenilgisi bulunuyor.
Türk Milli Takımı, rakibi karşısında en farklı skorlu galibiyetini ise 2015'te oynanan maçta 4-0 ile aldı.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda 8 Haziran 2015'te oynanan son maçı Türkiye, Hakan Çalhanoğlu ve Burak Yılmaz'ın 2'şer golüyle 4-0 kazandı.Maçlar
Türkiye ile Bulgaristan A milli futbol takımları arasında geride kalan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
|Tarih
|Yer
|Organizasyon
|Sonuç
|10.04.1925
|İstanbul
|Özel
|2 - 1
|17.07.1927
|Sofya
|Özel
|3 - 3
|14.10.1927
|İstanbul
|Özel
|3 - 1
|27.09.1931
|Sofya
|Balkan Kupası
|1 - 5
|04.11.1932
|İstanbul
|Özel
|2 - 3
|07.12.1958
|Ankara
|Özel
|0 - 0
|27.11.1960
|Sofya
|Özel
|1 - 2
|20.12.1964
|İstanbul
|Özel
|0 - 0
|09.05.1965
|Sofya
|Özel
|1 - 4
|09.10.1968
|İstanbul
|Özel
|0 - 2
|12.04.1972
|Sofya
|Özel
|2 - 4
|18.04.1973
|İzmir
|Balkan Kupası
|5 - 2
|08.05.1974
|Sofya
|Balkan Kupası
|1 - 5
|22.09.1976
|Sofya
|Özel
|2 - 2
|16.02.1977
|İstanbul
|Balkan Kupası
|2 - 0
|21.09.1977
|Sofya
|Balkan Kupası
|1 - 3
|22.12.1982
|İstanbul
|Özel
|0 - 1
|16.10.1984
|İstanbul
|Özel
|0 - 0
|22.08.1991
|Stara Zagora
|Özel
|0 - 0
|26.08.1992
|Trabzon
|Özel
|3 - 2
|17.08.2005
|Sofya
|Özel
|1 - 3
|29.05.2012
|Salzburg
|Özel
|2 - 0
|08.06.2025
|İstanbul
|Özel
|4 - 0
Not: Maç sonuçlarda ilk takım olarak Türkiye alınmıştır.
