KARAMAN (AA) - Bir organizasyon için Karaman'a gelen Yıldız, AA muhabirine, göreve geldikleri bir yıllık süreçte 58 faaliyet düzenlediklerini, kaykay ve tekerlekli patende 22 olan kulüp sayısını 128'e çıkarttıklarını dile getirdi.

Karaman'da yapılan uluslararası standartlara sahip tekerlekli paten pistinin diğer illere örnek olduğuna değinen Yıldız, tesis sayısını artırmak ve antrenör eksiğini gidermek için çalıştıklarını ifade etti.

Yıldız, paten branşının tohumlarını yeni attıklarını, önümüzdeki süreçte daha da büyüyeceklerini belirterek, 'İl bazında, kulüpler bazında ciddi talep var. Şu anda 79 ilimizde il temsilciliğimizi oluşturduk. Hakem sayımızda ciddi oranda artış sağlandı. Şu anda en büyük açığımız antrenör eksikliği. Çocuk pateni giyiyor ama bunları eğitecek ve doğru biçimde çalıştıracak eğiticilerimiz yok.' diye konuştu.

Antrenörler için de eğitim planlamaları yaptıklarını anlatan Yıldız, önümüzdeki günlerde ikinci kademe antrenör seviyesini artırmak için kurs açacaklarını söyledi.

Çocukları yarışma alanlarına çekmek istediklerine işaret eden Yıldız, 'Bu vesileyle belediyeler ve özel kuruluşlarımızla görüşerek paten pistlerinin yapılmasını talep ediyoruz.' dedi.

'Dünya çapında üst düzey ses getiren patencilerimizin olmasını arzu ediyorum'

Tekerlekli paten ve kaykayın çeşitli üniversitelerin spor bilimleri fakültelerinde seçmeli ders olmaya başladığına dikkati çeken Yıldız, bu gelişmelerin branşların gelişimi için oldukça önemli olduğunu dile getirdi.

Karaman'da kasım ayında antrenör ve sporcular için kamp düzenleyeceklerine değinen Yıldız, bütün çalışmalarının Türkiye'nin adını uluslararası arenada duyurmak için olduğunu söyledi.

Yıldız, tamamen başarıya odaklandıklarını belirterek, şöyle konuştu:

'Sporcularımızla kaykay branşında Japonya'da yapılacak dünya şampiyonasına katılacağız. Yine 2028 Los Angeles Olimpiyatlarına kota alarak kaykay sporcularımızı götürmek istiyoruz. Kaykayı olimpiyatlarda da kota mücadelesi veren bir branş haline getirmek istiyoruz. Patende de geçtiğimiz ay Çin'de yapılan dünya şampiyonasına temsilen 3 sporcuyla katıldık. Ülkelerin potansiyellerini ve kalitelerini gördük. Birkaç sene sonra biz de o ülkelerle boy ölçüşecek seviyeye geleceğiz. Hazırlık çalışmalarımızı yapıp, bundan sonra yapılacak yarışmalara daha ciddi boyutta iştirak ederek başarılar kazanmayı arzu ediyoruz. Dünya çapında üst düzey ses getiren patencilerimizin olmasını arzu ediyoruz.'

Muhabir: Harun Reşit Yıldıko