TEKIRDAĞ (AA) - Galatasaray Kulübü sporcusu 17 yaşındaki Dila Gençay, 8 yaşında başladığı yüzme kariyerinde 9 Türkiye şampiyonluğu elde etti. Gençay, farklı kategorilerde kazandığı 85 madalyayla dikkati çekiyor.

Melisa Zobar ise 5 yaşında yüzmeye başladı. Tekirdağ'da düzenlenen il yarışmalarında dereceler alan 13 yaşındaki Zobar, Türkiye şampiyonalarında 5 altın, 7 bronz madalya kazandı.

Yüzme sporuna 6 yaşında başlayan Derin Anbarlı da Türkiye şampiyonu olmayı başardı. 15 yaşındaki Anbarlı, kariyerinde 16 madalya kazandı.

Sarı-kırmızılı kulübün yüzücüsü 3 sporcu da aralık ayında planlanan milli takım seçmeleri için antrenmanlarını sürdürüyor.

Hedef milli başarı

Genç sporcular, uluslararası şampiyonalarda madalya kazanmayı hedefliyor.

Dila Gençay, AA muhabirine, her zaman kürsüde yer almak için çalıştığını söyledi.

Yüzmede başarılarına yenilerini eklemek istediğini dile getiren Gençay, 'Son katıldığım yarış sonuçlarım güzeldi, yani daha iyi bekliyordum ama gene de iyiydi. Galatasaray'ı iyi temsil ettiğimi düşünüyorum. Toplam 10 madalya kazandım bu yarışta bayraklarla beraber. Bir tane de bayrak rekorumuz var, takımca kırdığımız. Aralık'ta Türkiye Şampiyonası ve milli takım yarışı var. Büyük hedeflerimiz var bu yarış için. Daha güzel dereceler için gayret edeceğim.' dedi.

Melisa Zobar, kendini geliştirerek madalyalara kulaç attığını dile getirdi.

Madalya hedefiyle çalıştığını anlatan Zobar, 'Yarışım güzel geçti. Açıkçası daha iyi bekliyordum ama performansımdan mutluyum. Diğer yarışlarda daha iyi yapacağımı düşünüyorum. Bu yarışta toplam 5 madalya aldım bayrakla beraber. Bir tane birincilik aldım. Galatasaray'ı iyi temsil ettiğimi düşünüyorum. Umarım diğer yarışlarda daha iyi olur.' diye konuştu.

Derin Anbarlı ise son katıldığı yarışta 6 madalya kazandığını ve milli takımda yer alıp ülkesini uluslararası yarışlarda temsil etmek istediğini söyledi.

Küçük yaşta önemli başarılar

Galatasaray Kulübü yüzme antrenörü Mestan Şentürk, sporcularının küçük yaşta önemli başarılara imza attığını vurguladı.

Sporcularının son katıldığı Türkiye şampiyonasından madalyalarla döndüğünü dile getiren Şentürk, şunları kaydetti:

'Bundan sonraki hedefimiz aralık ayında önce milli takım seçmesi. Sonrasında yine aralık ayı içerisindeki Türkiye Şampiyonası'nda bu başarılarının üstüne koymak. Sporcularım gelişimlerini planladığımız şekilde sürdürüyor. Bundan sonraki süreçlere kendi kategorilerinde yine adlarından söz ettirmeye devam edeceklerini düşünüyorum. Daha üstüne koya koya ilerleyeceğiz.'

Muhabir: Mesut Karaduman