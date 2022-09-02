"1 yıl içerisinde 100 OSB'de anaokullarının açılmasını hedefliyoruz"

İSTANBUL - Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasındaki Organize Sanayi Bölgelerinde Okul Öncesi Eğitim Kurumu Açılmasına İlişkin İş Birliği Protokolü, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından imzalandı. İmza töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer "Yıllardan beri siz aradığımız elemanı bulamıyoruz diyorsanız bu bizim suçumuz değil, bu 1999'daki katsayı uygulamasının bu ülkeye ödettiği bir maliyettir. İmam hatiplilerin ve meslek okullarının, yüksek öğretime girişlerinin korkularının çıkarttığı bir eğitim politikasıdır. İstediler ki, imam hatip mezunları kaymakam olmasın, bürokrat olmasın, işadamı olmasın, en başarısız öğrenciler imam hatipe gitsin" dedi.





Sanayi Bölgelerinde Okul Öncesi Eğitim Kurumu Açılmasına İlişkin İşbirliği Protokolü İmza Töreni İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı'nda düzenlendi. İmza törenine Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank katıldı. Bakanlar konuşmalarının ardından protokolü imzaladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında 1 sene içerisinde 100 Organize Sanayi Bölgesine anaokulu açılacak. Anaokullarının inşası ile her türlü donatım, eğitim materyali Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda sağlanarak Milli Eğitim Bakanlığı'na devredilecek.





"1 YIL İÇERİSİNDE 100 OSB'DE ANAOKULLARININ AÇILMASINI HEDEFLİYORUZ"



Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank “İnşallah Mesleki Eğitim Merkezlerinin katkısıyla 'Aradığım elemanı bulamıyorum' lafı artık tarih olur. İstihdamın geliştirilmesinde sanayi ve eğitim sektörleri arasındaki eşgüdüm büyük önem arz ediyor. Birazdan atacağımız imzalarla birlikte organize sanayi bölgelerinde okul öncesi eğitim kurumlarının açılmasını sağlayacağız. Proje kapsamında 1 yıl içerisinde 100 organize sanayi bölgesinde anaokullarının açılmasını hedefliyoruz. Bu sayede OSB'lerde çalışan ebeveynler, okul öncesi eğitime anaokullarına gönderebilecek. Böylece özellikle kadınların istihdam edilebilirliği kolaylaşmış olacak. 2002 yılında her 100 çocuktan sadece 11 tanesi anaokuluna gidiyordu, bugün bu sayı 93'e çıktı. İnsan kaynağı gelişimi bakımından en yaygın etki ürettiğimiz projelerin başında hiç şüphesiz Teknofest geliyor. İlk gün 110 bin vatandaşımız Teknofest'i ziyaret ettiö dedi.





"ARADIĞIMIZ ELEMANI BULAMIYORUZ DİYORSANIZ BU BİZİM SUÇUMUZ DEĞİL"



Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer “Gelişmiş ülkelerin 70 yıl önce ulaşmış olduğu biz 70 yıl gecikmeyle ulaştık. Sadece bununla uğraşılmadı. Eğitimin önündeki tüm anti-demokratik uygulamalar kaldırıldı. Bakın bu ülkede kendi yavrularını, genç kızlarını eğitime erişemediği bir ülkeydi başörtüsü yasaklarından dolayı. Kız çocuklarının, kadınların üniversite kapılarında ağladıkları eylem yaptıkları bir ülkeydi. İmkanı olanlar yurt dışına çıkıyordu. Bugün kadına şiddetle ilgili konuşanlar o gün hiç konuşmadılar. Bugün Türkiye'de beyin göçü ile ilgili konuşanlar kadınlarımız yurt dışına giderken hiç konuşmadılar. Dolayısıyla onların bugün konuşacakları hiçbir şey yok. Yıllardan beri siz aradığımız elemanı bulamıyoruz diyorsanız bu bizim suçumuz değil bu 1999'daki katsayı uygulamasının bu ülkeye ödettiği bir maliyettir. İmam hatiplilerin ve meslek okullarının, yüksek öğretime girişlerinin korkularının çıkarttığı bir eğitim politikasıdır. İstediler ki, imam hatip mezunları kaymakam olmasın, bürokrat olmasın, işadamı olmasın, en başarısız öğrenciler imam hatibe gitsinö diye konuştu.





"2023'ÜN SONUNDA ANAOKULU OLMAYAN OSB'MİZ KALMASIN"



Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer "Türkiye, ilkokulda ortaokulda, lisede, yükseköğretimde okullaşma oranında çok ciddi hamleler yapmasına rağmen okul öncesinde istediği hedeflere ulaşamadı. Bu eksikliği gidermek için bakanlık olarak, okul öncesi eğitime ağırlık verdik. Saygıdeğer Hanımefendi Emine Erdoğan'ın himayesinde 3 bin anaokulu ve 40 bin yeni ana sınıfı yapmak üzere yola çıktık. Bu 3 bin anaokulunun bin tanesini İstanbul'da yapmak için yola çıktık çünkü İstanbul okul öncesi eğitime en fazla ihtiyacı olan şehirlerin başında geliyor. 2023'ün sonunda anaokulu olmayan Organize Sanayi Bölgemiz kalmasın" dedi.