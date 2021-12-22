Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 8
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1,797.85
ALTIN
720.67
DOLAR
12.54
STERLİN
16.75
EURO
14.18
Öğretim Üyesi Alımı Yapılacak
Öğretim Üyesi Alımı Yapılacak
Karayolları Genel Müdürlüğü Müşavirlik Hizmeti Alacak
Karayolları Genel Müdürlüğü Müşavirlik...
Öğretim Üyesi Alımı Yapılacak
Öğretim Üyesi Alımı Yapılacak
Ege Üniversitesi Engelli Sürekli İşçi alacak
Ege Üniversitesi Engelli Sürekli...

10 yıl önce Rusya'dan getirilen yumurtalar 'anaç' oldu

Rusya'dan 10 yıl önce getirilen yumurtalardan çıkan Mersin balıkları, bugün 'anaç' olarak yavru veriyor. Popülasyonun artması için üzerinde çalışılan balıklardan elde edilen havyarın kilosu ise 2 bin ile 12 bin dolar arasında satılıyor.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
22 Aralık 2021 Çarşamba 11:09
0 Okunma
10 yıl önce Rusya'dan getirilen yumurtalar 'anaç' oldu

Dünyada 250 milyon yıldır yaşayan ve ana vatanı Karadeniz ile Hazar Denizi olan Mersin balıklarının nesli, kontrolsüz avlanma nedeniyle son birkaç yılda tükenme tehdidi ile karşı karşıya kaldı. Mersin balığı popülasyonunu artırmak için Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü, 10 yıl önce Rusya'dan döllenmiş havyar getirdi. Yumurtalar için uygun koşullar sağlandı ve yavrular elde edildi.

Büyütülen yavrular, 'anaç' olarak kullanılmak üzere ayrı tanklara alındı. 7 yaşından itibaren yavru vermeye başlayan balıklar, bu yıl 10 yaşını doldurdu. İkinci nesil yavru için Mersin balıklarından bu sene 250 bin yumurta alındı. Yumurtalardan yalnızca 2 bin yavru çıkabildi. Yavruları ayrı havuzlarda yetiştiren enstitü yetkilileri, balıkların üretimini yaygınlaştırmak için çalışma yapıyor. Balıkların tatlı sularda üretiminin kolay hale getirilmesi ve özel sektörün balık üretiminde faaliyete başlaması için 'anaç' kaynağı sağlamaya da hazırlanan enstitünün müdürü Serkan Erkan, bunun kolay olmadığını da söyledi.

'BU BALIĞIN ETİ ÇOK LEZZETLİ'

Çeşitli hastalıklar nedeniyle balıkların öldüğünü belirten Serkan Erkan "10 yıl önce Rusya'dan getirdiğimiz döllenmiş yumurtalar bugün bize anaç oldu. İki nesil yavru alabildik. Bu yavrular da tesisimizde anaç olarak bilime hizmet edecek. Eti oldukça lezzetli olan bu balığın yumurtaları, havyarı da çok besleyici. Kilosu 2 bin ile 12 bin dolar arasında satılıyor" dedi.

Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü'ndeki büyük havuzlarda onlarca Mersin balığı bir arada yaşıyor. Balıkları zaman zaman yakalayıp, kontrol eden uzman personel ise hasta olduğunu tespit ettiği Mersin balığını ayrı havuza alıyor. Enstitü, ilerleyen süreçte özel sektördeki girişimcilerin kuracağı havuzlarda Mersin balığının üretiminin Türkiye genelinde yaygınlaşmasını amaçlıyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
RusyaYumurtalarAnaç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anadolu kökenli 2 bin 955 sikkenin Hırvatistan'dan iadesi sağlandı
Anadolu kökenli 2 bin 955 sikkenin Hırvatistan'dan iadesi sağlandı
Hatay'da araziler su altında kaldı
Hatay'da araziler su altında kaldı
66 köye elektrik verilemiyor
66 köye elektrik verilemiyor
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans