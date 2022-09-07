Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 29
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
3.358,60
ALTIN
998,49
DOLAR
18,24
STERLİN
21,00
EURO
18,10
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi...
BDDK 30 idari personel istihdam edecek
BDDK 30 idari personel...
Beykent Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak
Beykent Üniversitesi Öğretim Görevlisi...
İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler MYO Öğretim Görevlisi alacak
İstanbul Sağlık ve Sosyal...

10 yıl sahte kimlikle dolaşan hükümlü İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

07 Eylül 2022 Çarşamba 11:52
10 yıl sahte kimlikle dolaşan hükümlü İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

İSTANBUL - 10 yıldır sahte kimlikle dolaştığı ve hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Sefa Köse, arkadaşını karşılamak için geldiği İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekiplerinin terminal içerisinde yaptığı güvenlik kontrolleri sırasında bir yolcu polisin dikkatini çekti. Havalimanı girişinden itibaren polisin takibine takılan yolcu terminal girişinde ekipler tarafından durduruldu. Yapılan GBT ve kimlik kontrollerinde Hakan Çelik adına düzenlenmiş kimlik belgesinin sahte olduğu tespit edildi. Kimliğin sahte olması üzerine polis ekipleri şüpheliye parmak izi kontrolü yaptırdı. Şüphelinin 'Dolandırıcılık', 'Sahte banka veya kredi kartı üretmek', 'Suç işlemek için örgüt kurma', 'Kendisini kamu personeli olarak tanıtarak dolandırıcılık' gibi 33 suç kaydı nedeniyle 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Sefa Köse olduğu ortaya çıktı. 10 yıldır sahte kimlikle dolaşan hükümlü Sefa Köse, Metris Kapalı cezaevine teslim edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
10 Yıl Sahte Kimlikle Dolaşan Hükümlüİstanbul Havalimanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
3'üncü 'İyilik Treni' Pakistan'a yola çıktı
3'üncü 'İyilik Treni' Pakistan'a yola çıktı
İçişleri: 'Eren Operasyonları'nda 82 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri: 'Eren Operasyonları'nda 82 terörist etkisiz hale getirildi
Bodrum'da, Yunan unsurlarının ittiği 26 kaçak göçmen kurtarıldı
Bodrum'da, Yunan unsurlarının ittiği 26 kaçak göçmen kurtarıldı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans