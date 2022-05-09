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112 Acil Çağrı Merkezini arayıp elektrik faturasını öğrenmek isteyen bile oldu

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
09 Mayıs 2022 Pazartesi 12:54
112 Acil Çağrı Merkezini arayıp elektrik faturasını öğrenmek isteyen bile oldu

AKSARAY'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen asılsız ihbarlar, ekipleri zor durumda bırakıyor. 112 Aksaray Acil Çağrı Merkezi Teknikeri Yasemin Yener, "Elektrik faturasını öğrenmek, e- devlet şifresi almak isteyenler bile oldu. Bu ihbarlar bizlerin zamanını alıyor" dedi.

İçişleri Bakanlığı, acil durumlarda hizmet veren itfaiye, emniyet, jandarma, sağlık, AFAD’a gelen ihbarlar tek merkezde toplandı. Bu kapsamda kurumlara yapılan ihbarlar, 112 Acil Çağrı Merkezlerine gelmeye başladı. Bu kapsamda, 112 Aksaray Acil Çağrı Merkezi’ne 2021 yılında toplam 587 bin 727 çağrı gelirken, bunlardan 329 bin 809’u asılsız çıktı. Günlük yaklaşık 1600 ihbar düşen merkezde, bunlardan yüzde 56’sının asılsız olduğu bildirildi.

112 Aksaray Acil Çağrı Merkezi Teknikeri Yasemin Yener, asılsız ihbarların kendilerini zor durumda bıraktığını belirterek, “Biz bu çağrıları asılsız ve gereksiz olarak ikiye ayırıyoruz. Gereksiz olanları çağrı alıcı kısmından süzüyoruz. Elektrik faturalarını öğrenmek, e-devlet şifresini almak isteyenler bile oldu. 'Kovid oldum, raporum çıkmadı' gibi birçok çağrı alıyoruz. Bunlar aslında gereksiz. Asılsız olanlar ise gelen ekiplerimiz gidiyor ve orada bir ihbar ve olay bulamayıp tekrar geliyorlar. Çağrı alıcılarımız bize gelen çağrıları karşılıyor ve ihtiyaç duyulan kuruma göre arkadaşlarımız çağrıları paylaşıyor. Onlar da kendi ekiplerine olay yerine en kısa zamanda ulaşmayı hedefliyor."

ASILSIZ İHBARIN CEZASI 561 LİRA

“112 aradığımızda ilk önce sakin olmamız lazım” diyen Yener, "Çağrı alıcı personellerimize kısa ve net cevap vermesi lazım. Adresimizi mutlaka iyi bilmeliyiz. Bilemiyorsak, bilindik yerleri söyleyeceğiz. Buradaki sağlıkçı personelimiz ise karşıdaki kişiyi sakinleştirip, 'Heimlich manevrası' gibi müdahaleleri telefonla da yapıyorlar. Asılsız ihbar yapanlara 561 lira idari para cezası uyguluyoruz" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
112 Acil Çağrı MerkeziElektrik FaturasıAksaray
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