Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 15
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1314
ALTIN
449.413
DOLAR
7.8386
STERLİN
10.4664
EURO
9.3847
'12 bin 671 kişi hakkında işlem yapıldı'
Son Dakika
'12 bin 671 kişi hakkında...
RTÜK inceleme başlattı
Son Dakika
RTÜK inceleme başlattı
MSB: Gayrimilli dili şiddetle kınıyoruz
Son Dakika
MSB: Gayrimilli dili şiddetle kınıyoruz
Bakan Selçuk: 38 milyon kez görüntülendi
Son Dakika
Bakan Selçuk: 38 milyon kez...

'12 bin 671 kişi hakkında işlem yapıldı'

İçişleri Bakanlığı, koronavirüsle mücadele kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 12 bin 671 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapıldığını açıkladı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
30 Kasım 2020 Pazartesi 11:08
0 Okunma
'12 bin 671 kişi hakkında işlem yapıldı'

Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00'te sona erdi. İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 12 bin 671 kişiye adli veya idari işlem yapıldığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kovid -19 salgını dolayısıyla 28 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'den 29 Kasım Pazar günü saat 10.00'a kadar ve 29 Kasım Pazar günü saat 20.00'den 30 Kasım Pazartesi saat 05.00'e kadar istisnalar hariç sokağa çıkma kısıtlanmıştır. Kısıtlama kararına vatandaşlarımız büyük oranda uyum sağlamıştır. Kısıtlama kararına uymayan vatandaşlarımıza ise idari ya da adli işlem uygulanmıştır. Söz konusu kısıtlama kararına uymayan toplam 12 bin 671 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır" denildi.

'HAYATIN HER ALANINDA BELİRLENEN KURALLARA UYMAYA DEVAM ETMELİYİZ'

Temizlik, maske ve mesafe tedbirlerine dikkat çekilen açıklamanın devamında İçişleri Bakanlığı, "Vaka sayılarında artış yaşandığı bu günlerde temizlik, maske ve mesafe tedbirlerinin yanı sıra hayatın her alanında belirlenen yeni kurallara uymaya devam etmeliyiz. Unutmayalım ki koronavirüs salgınını tedbirlere güçlü şekilde uyduğumuz sürece kontrol altında tutabilir ve normalleşme sürecine daha hızlı geçebiliriz. Aziz Milletimize bu zorlu süreçte gösterdikleri sabır, fedakarlık ve özveriden dolayı teşekkür ediyoruz" ifadelerini kaydetti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanlığıKoronavirüsYasakSokak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
EGM'den 'sahte genelge' açıklaması
EGM'den 'sahte genelge' açıklaması
MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi
'İnsanların kutsallarını aşağılamanın özgürlükle alakası yoktur'
'İnsanların kutsallarını aşağılamanın özgürlükle alakası yoktur'
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans